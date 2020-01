Reisblogkoppel uit Zoersel genomineerd voor belangrijke influencerprijs: “In Botswana omsingelde een kudde olifanten onze tent” emz

21 januari 2020

Zoersel Met hun unieke gids van Singapore dingen Mik Simons (31) en Valerie Robeyn (30) mee naar de award 'Best Citytrip' van het grootste Belgische influencerevenement voor reis- en lifestylebloggers, namelijk Bloggers UTD. Het koppel uit Zoersel trekt al sinds oktober 2018 door Afrika en Zuidoost-Azië: "Toen onze architect zei dat we minder moesten reizen om een eigen huis te kunnen bouwen, vonden we dat het ideale moment om op wereldreis te vertrekken", vertellen Mik en Valerie.

In 2009 trokken Mik en Valerie samen naar de Dominicaanse Republiek. “Die eerste reis buiten Europa was de trigger. Omdat ik toen nog werkte bij Brussels Airlines, konden we aan goedkopere vliegtickets geraken. De tweede trip was een backpackreis door Thailand”, legt Valerie uit.

Toen voor beide avonturiers de kaap van dertig in het vizier kwam, beseften ze dat het nu of nooit was. Op 22 oktober 2018 vertrokken ze naar Namibië. De start van hun wereldreis.

Singapore in drie dagen

Ondertussen ontdekten Valerie en Mik al 40 landen in 5 continenten. Sinds oktober 2018 begonnen ze ook hun belevenissen neer te schrijven. Ze gaven hun blog de naam ‘suitcasestories.be’. “Als je op reis bent geweest, keer je toch steeds terug met een koffer vol verhalen”, verklaart Mik.

Na twee maanden rondgetrokken te hebben in tenten door Namibië, Botswana en Zuid-Afrika, reisden Valerie en Mik door naar Zuidoost-Azië. Daar verbleven ze eind augustus 2019 vier dagen in Singapore. “We hebben daar het maximale uitgehaald. In onze reisgids vertellen we heel precies hoe je op leuke plekjes geraakt en wat de kosten van een driedaagse zijn. En uiteraard staat het ook boordevol tips en foto’s”, legt Valerie uit.

Met die nauwkeurig uitgewerkte reisgids inclusief advies voor lokale activiteiten en eetadresjes sleepte het duo een nominatie in de wacht voor ‘Beste Citytrip’ van Bloggers UTD, het grootste Belgische influencerevenement voor reis- en lifestylebloggers: “We sprongen een gat in de lucht. Het is een erkenning voor de tijd die we in het bloggen investeren”, klinkt het. De jury zal op 1 februari de winnaar bekend maken. Verder maken Valerie en Mik ook kans om door het publiek uitgeroepen te worden tot favoriete blogger/influencer van 2020.

Omsingeld door olifanten

Hoewel Valerie en Mik met volle teugen genieten van hun wereldreis, is het niet altijd rozengeur en maneschijn. “Toen ik in Botswana naar het toilet ging, voelde ik plots een enorme zuigkracht. Een olifant had de leidingen van ons toilet afgebroken. Daardoor stroomde er enorm veel water uit het toilet, tijdens een droge periode. Daarop omsingelde een grote kudde olifanten onze tent en die wilden ook binnenbreken. Omdat het al heel laat was, konden we niemand meer bereiken. We beleefden een heel bange nacht”, vertelt Valerie.

In Bali maakte het duo afgelopen zomer dan weer een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter mee: “Het leek alsof een vrachtwagen ons hotel inreed”, zegt Mik.

Australische bosbranden

Momenteel verblijven Mik en Valerie aan de westkust van Australië. “We zijn van plan hier een jaar lang te werken en rond te reizen. Op een uur van waar we nu zijn, woeden ook bosbranden. Graag zouden we ook vrijwilligerswerk doen om het wildbestand te helpen herstellen”, legt Valerie uit.

Daarna staan Nieuw-Zeeland, Fiji, Zuid-Amerika en Canada nog op hun verlanglijstje. “We dromen ervan met onze passie voor fotografie en reisblogs voldoende inkomsten genereren om zelfstandig te kunnen blijven rondtrekken”, klinkt het. Of ze het thuisfront missen? “Via Whatsapp heb je tegenwoordig een heel goed contact. We horen onze vrienden en familie in Malle of Zoersel nog meer dan voordien”, besluiten Valerie en Mik lachend.

Stemmen op suitcasestories voor de award ‘Favorite Blogger/Influencer of 2020’ kan tot zondag 26 januari via bloggersutd.be/vote.

Wie meer wil lezen van de suitcasestories, kan terecht op www.suitcasestories.be.