Reeds een vijftigtal ondernemers vragen lokale hinderpremie van 500 euro aan emz

08 mei 2020

13u57 4 Zoersel In de gemeente Zoersel hebben reeds ongeveer vijftig ondernemers een lokale hinderpremie van 500 euro aangevraagd. De steunmaatregel focust voornamelijk op handelaars in goederen die voor een lange tijd hun deuren gesloten moeten houden. “We beseffen dat het een druppel op een hete plaat is”, zegt schepen voor Lokale Economie Olivier Rul.

Uit cijfers bleek dat in Zoersel al 302 ondernemers een hinderpremie hebben ontvangen van de Vlaamse regering. Aan 224 ondernemingen werden dagvergoedingen uitbetaald. Maar ook de gemeente Zoersel beloofde een hinderpremie van 500 euro te voorzien voor wie door de coronacrisis de deuren van zijn handelszaak gesloten moest houden.

Zomer van de korte keten

De tegemoetkoming is vooral bedoeld voor ondernemingen zoals horecazaken die in goederen handelen. “We kunnen uiteraard niet vermijden dat sommige handelszaken verschillende premies binnenhalen en tegelijkertijd door hun afhaal- en leversysteem toch nog een goede omzet draaien, terwijl andere ondernemers haast naast alle financiële steun grijpen. In elk subsidiereglement dienen keuzes gemaakt te worden, maar we gaan dat spoedig evalueren. Momenteel zijn we best tevreden.”

Het bestuur van de gemeente Zoersel ziet de steun wel breder dan die hinderpremie van 500 euro. “Zo zullen we borden in alle deelgemeentes hangen om aandacht te vragen voor de lokale ondernemer. Daarnaast nemen we deel aan het ‘winkelhier’-project van UNIZO. Dit jaar zal Zoersel geen week van de korte keten organiseren, maar een hele maand”, verduidelijkt Rul.