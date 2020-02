Recyclagepark niet meer bereikbaar via Graffendonk door werken emz

25 februari 2020

11u22 2 Zoersel Deze week is de volgende fase gestart van de rioleringswerken in de omgeving van het Zoersels recyclagepark. Dat zorgt voor hinder op het kruispunt van de Biekorfstraat met de Graffendonk. Het recyclagepark is bereikbaar langs de Drengel, de Herentalsebaan en vervolgens De Maey.

Sinds augustus 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in de Herentalsebaan en de Biekorfstraat. In de week van 24 februari start een volgende fase van de werkzaamheden. Concreet houdt dat in dat het kruispunt van de Biekorfstraat met de Graffendonk gedurende een langere periode onderbroken zal zijn. Daardoor is de toegang tot het recyclagepark extra verhinderd, aangezien de omleiding oorspronkelijk via de Graffendonk verliep.

Ook al blijft het recyclagepark in Zoersel bereikbaar, toch raadt de gemeente de inwoners van deelgemeente Zoersel aan om ook gebruik te maken van andere IGEAN-recyclageparken in regio Noord. De inwoners van Sint-Antonius kunnen terecht bij het recyclagepark van Sint-Job. Hallenaren wordt verzocht gebruik te maken van het recyclagepark in Schilde. Meer informatie over de recyclageparken in regio Noord kan u hier terugvinden.