Reconstructie van moord op 35-jarige vrouw in appartement Handelslei Toon Verheijen Ewoud Meeusen

25 juni 2020

09u49 24 Zoersel Het gerecht in Antwerpen heeft donderdag een reconstructie gehouden van de moord die vorig jaar gepleegd werd in een appartement op de Handelslei. Een 49-jarige man, R.S, Het gerecht in Antwerpen heeft donderdag een reconstructie gehouden van de moord die vorig jaar gepleegd werd in een appartement op de Handelslei. Een 49-jarige man, R.S, vermoordde er op 25 september 2019 in de late namiddag zijn 35-jarige vriendin L.S. Beiden hadden een psychiatrisch verleden

De vrouw zou gestorven zijn aan een of meerdere messteken. De reconstructie moet de onderzoeksrechter en de speurders een beter beeld geven over wat er zich die noodlottige namiddag heeft afgespeeld. “De verdachte heeft goed meegewerkt tijdens de reconstructie en alles verliep zoals gepland”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “De politiezone Voorkempen had de wedersamenstelling perfect voorbereid. Het onderzoek zit nu in een eindfase en daarna zal er een beslissing genomen worden wat er met het dossier moet gebeuren.”



