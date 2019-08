RECENSIE. ‘t Lopend Vuurtje: goede bediening, klassiek menu AMK

21 augustus 2019

10u00 0 Zoersel In een opgeknapt boerderijtje vlak bij de oprit van de snelweg (waar je overigens niets van merkt) ligt ‘t Lopend Vuurtje, een klassiek restaurant in Zoersel. Het interieur doet wat denken aan grootmoeders huisje, en de bediening is er zeer vriendelijk en correct. Op de kaart vind je een zestal gerechten à la carte, maar je kan ook kiezen voor het maandmenu.

Wij gaan voor een hoofd- en voorgerecht van het à la cartemenu. Dat menu is heel klassiek, net als het publiek dat aanwezig is in 't Lopend Vuurtje (de jonge serveersters niet meegeteld). Mijn vriend en ik doen de gemiddelde leeftijd waarschijnlijk met zo’n 30 jaar dalen. Dat terzijde, bestellen de snotneuzen van de avond een burrata en black tiger garnalen als voorgerecht, en de zeebaars en tagliatelle als hoofdgerecht. De ober, die we benijden om haar doorzettingsvermogen (ze komt namelijk in een gips aangewaggeld), brengt ons een bordje met amuses. Een zeer fijne verrassing, en de hapjes (couscous met tonijn, zalmhapje, venkelsoepje en tzatziki) smaken ons dan ook heel goed.

Ook de voorgerechten zijn in orde. Mijn vriend nam burrata, een zomers gerecht met malse mozzarella, sappige tomaten en wat sla en kruiden. Ik heb black tiger garnalen in curry, de stukjes mango erbij vind ik heel lekker. Er zit ook een stukje paarse kroepoek bij. Het gerecht is een Oosterse versie van de klassieke scampi curry, heel lekker!

De hoofdgerechten vinden we iets minder dan de voorgerechten. De zeebaars die ik heb is heel simpel, met natuuraardappeltjes, wat courgette en tomaat. Op zich niets mis mee, maar iets te gewoontjes voor mij (en voor de 29 euro die je ervoor betaalt). Ook de pasta, met romige pesto, tomaatjes en rucola, is op zich wel in orde, maar niets te speciaal.

Het dessertje kan ons dan wel weer goed smaken. Dit is dan weer geen te klassiek gerecht: rood fruit met crème Romanoff, kersensorbet en pure chocolade. De smaken van het rode fruit en de chocolade gaan goed samen, en vooral het bolletje sorbet op een stukje brownie met een stukje roze chocolade op is heel lekker. Een lekkere afsluiter van de avond!

Contactgegevens:

Rodendijk 70, 2980 Zoersel

03-309.22.03

Openingsuren:

Op vrijdag, maandag en zondag van 12.00 tem 14.00 en van 18.30 tem 21.00.

Op zaterdag van 18.30 tem 21.00.

Prijzen:

Voorgerechten: €18 - €26

Hoofdgerechten: €23 - €31

Viergangenmenu: €55 euro per persoon

Scores:

Eten: 7/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10