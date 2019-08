Raymond Delbekestraat wordt zone 50 Toon Verheijen

28 augustus 2019

De gemeente Zoersel gaat een snelheidsbeperking invoeren van 50 kilometer per uur in de Raymond Delbekestraat vanaf het kruispunt met de Oude Baan tot aan huisnummer 369. Het wil daarmee aansluiten op de zone 50 die de gemeente Schilde al een tijdje heeft ingevoerd in de Waterstraat. De twee straten hebben een ietwat vreemd karakter omdat ze wisselend op een van de twee grondgebieden liggen. “Nu is het nogal verwarrend en dat willen we in de toekomst veranderen”, zegt schepen van mobiliteit Marc De Cordt (Groen). “Op die manier is heel het kruispunt met de Oude Baan ook zone 50. Op vraag van de gemeente Schilde gaan we ook bekijken of daar in de toekomst een veilige fietsoversteek kan komen.” Oppositiepartij CD&V opperde nog om van de tien verkeersborden die er nu staan een aantal weg te halen en overal zoneborden 50 te plaatsen. Dat gebeurt voorlopig echter niet, maar Zoersel beloofde wel met Schilde rond de tafel te gaan zitten.