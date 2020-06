Rattenplaag teistert Zoersel: “Op klaarlichte dag trippelen ze over mijn terras” emz

30 juni 2020

16u03 1 Zoersel Ratten die op klaarlichte dag door de tuin en op het terras trippelen: voor heel wat Zoerselaars is dat dezer dagen een bekend tafereel. Verschillende wijken kampen met een rattenplaag. Toen inwoonster Annelies Wouters op Facebook maandag een oproep deed tot initiatief, regende het reacties. Volgens schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) komen de ratten door de droogte uit het riool om op zoek te gaan naar water.

Al sinds 1999 voert de Vlaamse overheid een verwoede strijd tegen de rat. Vandaag de dag ligt de focus op de bestrijding van de bruine rat, beter bekend als rioolrat. Dat is geen sinecure: één vrouwtjesrat kan volgens de Vlaamse milieumaatschappij per jaar tot wel 75 jongen voortbrengen. Die zijn al na drie tot vier maanden geslachtsrijp.

Drinken uit waterkommetje

Dat de bruine ratten zich ongelofelijk snel kunnen voortplanten, is ook te merken in Zoersel. Inwoonster Annelies Wouters nam al verschillende privé-initiatieven ter bestrijding van ratten in eigen tuin, maar zonder concreet resultaat. Daarom deed ze aan haar medeburgers een oproep tot initiatief om zo de rattenproblematiek op de gemeentelijke agenda te krijgen. “We moeten gehoord worden voor ieders gezondheid”, zegt ze. Ze hoopt dat er dan met preventie en bestrijding oplossingen komen.

Ook Marc van Overveld (60) uit de Groenlaan ervaart de rattenplaag. “Er kwam zelfs een rat uit het waterbakje voor de vogels drinken. Het is niet echt aangenaam om ratten over het terras te zien lopen. En dat op klaarlichte dag. Het rattenprobleem is er al verschillende jaren, maar het blijft wel aanhouden.”

Volgens Van de Velde is de duidelijkere zichtbaarheid van de ratten te wijten aan de droge, warme periode. “Daardoor is er in de riolen minder water. Ze gaan boven de grond op zoek naar water. Daarom zijn ze ook een beetje ‘franker’. Als we binnenkort nog hard gaat regenen, gaan er nog meer tevoorschijn komen, omdat hun nesten onder water zijn gelopen. Maar we gaan er niet flauw over doen: ratten zijn al verschillende jaren een probleem.”

Kippeneten trekt ratten aan

Daarom werkt de gemeente ook hard aan de preventie. “Het overmatig voederen van beesten trekt ratten aan. We hebben dat al verschillende keren in ons magazine laten plaatsen. Maar er gaan meer en meer ratten komen als mensen ‘s avonds etensresten in het kippenhok of op de mesthoop blijven gooien”, vertelt Van de Velde. Dat beseft van Overveld. “Ik heb inderdaad kippen en ook een houtstapel. Kleine ratten vang je nog met een val, maar de grote exemplaren laten zich niet vangen. Die zijn gewoon niet weg te krijgen.”

Voor de bestrijding beschikt de gemeente over professioneel opgeleide medewerkers. Sinds dit jaar doen die dat net als in alle andere Vlaamse gemeenten niet meer op privédomein, maar enkel op publiek gebied. Ook is er geen gratis vergif meer te verkrijgen. “Maar burgers kunnen nog steeds melding maken van ratten op hun eigen terrein. Dan komen we kijken waar het probleem zit. Is dat in een nabijgelegen openbare gracht, dan gaan we over tot bestrijding. Ligt de oorzaak op het terrein van de mensen zelf of bij de buren, adviseren we nog wel wat er moet gebeuren”, besluit de schepen voor Openbare Werken.