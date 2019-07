Rap op Stap-kantoor laat kansarme gezinnen op vakantie gaan Ben Conaerts

04 juli 2019

18u42 0 Zoersel De gemeenten Malle en Zoersel gaan van start met een Rap op Stap-kantoor. Dat is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.

Eén Vlaming op vijf kan zich, omwille van financiële problemen of armoede, geen weekje vakantie veroorloven. Maar wie er desondanks toch graag eens even tussenuit wil, kan daarvoor voortaan terecht in het Rap op Stap-kantoor in Malle en Zoersel. Dat wordt deze zomer telkens twee keer per maand opengehouden in het dienstencentrum De Ring in Malle en in Sociale Kruidenier De Netzak in Zoersel.

“Met de steun van Toerisme Vlaanderen en heel wat toeristische partners zet Rap op Stap zich in om het reguliere vrijetijdsaanbod in Vlaanderen toegankelijk te maken voor personen en gezinnen met een beperkt budget”, zegt burgemeester van Malle Harry Hendrickx (DBM). “Op vakantie gaan geeft mensen immers vaak een psychologisch duwtje in de rug. Het bevordert je gezondheid, het doet je positiever in het leven staan en het boost je zelfvertrouwen.”

Het aanbod is heel divers en bestaat uit vakanties, daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten, voornamelijk in Vlaanderen. Een weekje aan zee, een daguitstap naar een pretpark, een bezoek aan de zoo: het wordt allemaal mogelijk in het Rap op Stap-kantoor. Je komt in aanmerking als je een vrijetijdspas (Malle) of Z-pas (Zoersel) hebt, als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bij je mutualiteit of als je een inkomensattest van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan voorleggen.

Het Rap op Stap-kantoor in Malle is open op woensdag 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus, telkens van 14 tot 16 uur. Het kantoor in Zoersel is open op donderdag 4 juli, 18 juli, 1 augustus en 29 augustus, telkens van 17.30 tot 19.30 uur.