PZ Bethanië dooft vuur winterbar met gezellige slotavond emz

17 februari 2020

16u33 0 Zoersel Afgelopen zaterdagnamiddag- en avond heeft het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel voor de laatste keer dit jaar zijn pop-up winterbar open gehouden. ‘Bar D’Hivers’ werd iedere woensdag en zaterdag gerund door bewoners van PZ Bethanië. “Buurtbewoners en familieleden vonden hun weg naar dit exclusieve project”, klinkt het.

Sinds midden november 2019 hield het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel op de hoek van de Emiel Vermeulenstraat en de Bethaniënlei. Drie maanden lang konden bezoekers daar op woensdag en zaterdag van 15 tot 20 uur terecht om door de patiënten bediend te worden met een vers gemaakte soep, cake en een warme drank als koffie. Op zaterdag 15 februari hield ‘Bar D’Hivers’ - uitgesproken als Bar Divers - zijn slotavond. “We sluiten onze winterbar met veel voldoening af. Uiteraard hopen we dat dit een mooie start is geweest naar een volgend initiatief. We zijn de bewoners van het psychiatrisch ziekenhuis enorm dankbaar. Zonder hen kon dit geen succesverhaal worden”, zegt Sigrid Baetens, medewerker van het de pop-up winterbar.