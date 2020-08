Psycholoog Stef Joos over de coronapandemie en de maatregelen: “We gaan toch niet stoppen met leven?”

Zoersel

Uit een recente studie van de Universiteit Gent blijkt dat slechts een derde van de Vlamingen nog gelooft in het belang van de coronamaatregelen . “De maatregelen zijn niet realistisch. Regels die voor niemand werken, zijn geen goede regels”, aldus psycholoog Stef Joos (51) uit Wuustwezel, die al 25 jaar verbonden is aan het psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius en momenteel aan de slag is in het mobiel psychiatrisch team Kompaan.