Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië vernieuwt huisstijl én afdeling Ewoud Meeusen

04 december 2019

14u27 0 Zoersel Het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Sint-Antonius Zoersel verandert haar huisstijl, website en logo. Daarnaast krijgt het er een tweede open afdeling bij voor crisisbehandeling.

Na 20 jaar was PZ Bethanië haar oude huisstijl wat ontgroeid. Ook het logo kreeg na twee decennia een frisse look. Daarvoor inspireerde het zorgcentrum zich op de vrucht van de esdoorn. Het nieuwe uithangbord heeft een symbolische betekenis: “Bewoners en patiënten zijn stuk voor stuk ‘helikoptertjes’, op zoek naar vruchtbare grond om veilig te landen en met de hulp van onze medewerkers boven zichzelf uit te groeien”, klinkt het bij Bethanië.

De oude logo’s van deelvoorzieningen als stigWA, beschut wonen De Sprong en revalidatiecentrum De Keerkring zullen verdwijnen. Door die te vervangen door het nieuwe logo, wordt het duidelijk dat die allemaal tot zorgcentrum Bethanië behoren.

Website

Dankzij het nieuwe logo krijgt zorgcentrum Bethanië een uniform karakter. Ook wordt de informatie over alle deelvoorzieningen ondergebracht onder één website. De webpagina is uitgerust met een handige zoekfunctie. Daarnaast verschijnen er van iedere afdeling geregeld foto’s.

Crisisopname in ‘Dauw’

Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg opent ook een nieuwe sectie, genaamd ‘Dauw’. Volgens het zorgpersoneel was er in de regio een tekort aan crisisopvang voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. De 22 nieuwe plaatsen in de open afdeling ‘Dauw’ zou daarin verbetering moeten brengen.

