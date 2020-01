Psychiatrisch Ziekenhuis beantwoordt bezorgdheid buurtbewoners met info-avond emz

08 januari 2020

14u33 0 Zoersel Het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië zet een info-avond voor buurtbewoners op poten. Met dat initiatief wil het centrum in Sint-Antonius Zoersel de ongerustheid verhelpen: “Inwoners van de dorpsgemeenschap weten vaak niet hoe te reageren als cliënten van ons vreemd gedrag vertonen”, zegt communicatieverantwoordelijke Annelies Oeyen.

De afgelopen dagen kwamen verschillende buurtbewoners aankloppen bij PZ Bethaniënhuis. Ze hadden vragen over hoe samen te leven met mensen met een psychische kwetsbaarheid in de dorpsgemeenschap van Sint-Antonius Zoersel: “Ook onze werknemers kregen de afgelopen periode steeds meer vragen naar aanleiding van de moord op voormalig patiënte Lesley Swolfs door haar vriend met een psychiatrisch verleden”, verduidelijkt Oeyen. In een Facebookgroep werd er een open oproep aan PZ Bethaniënhuis gedaan waarin gemeld werd dat de bewoners van Sint-Antonius Zoersel ongerust en bezorgd waren.

Handvat

Wegens die verschillende vragen besloot PZ Bethaniënhuis een info-avond te houden voor buurtbewoners of andere geïnteresseerden. Die wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk, de wijkinspecteur van de Lokale Politie Voorkempen en Sociaal Verhuurkantoor Het Sas: “We willen graag de bezorgdheden van de omwonenden horen. Ook zullen we proberen hen een handvat aan te reiken voor hoe ze moeten omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Soms vertonen ze vreemd gedrag in nabijgelegen winkels als Aldi of Colruyt, maar het is belangrijk hen te beschouwen als normale mensen. Práát met hen zoals je ook met anderen doet”, legt Oeyen uit.

De informatie-avond vindt plaats op donderdag 23 februari om 19.30 uur in zaal 1 van het administratief centrum van de gemeente Zoersel (Handelslei 167). Meer info via annelies.oeyen@emmaus.be.