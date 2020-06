Processieweg wordt tot einde van schooljaar een schoolstraat: gemotoriseerd verkeer niet toegelaten emz

05 juni 2020

16u36 1 Zoersel De Processieweg in Sint-Antonius Zoersel wordt vanaf maandag 8 juni tot het einde van het schooljaar een schoolstraat. Op die manier kan hygiëne en veiligheid bij de heropstart van de Antoniusschool gegarandeerd worden. Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten aan de start en het einde van de lesdag.

Vanaf maandag moeten de leerlingen de school apart per bubbel binnenkomen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van alternerende uren én de twee ingangen van de school. Die kan namelijk betreden worden langs de kant van de Handelslei en langs de kant van de Achterstraat. Om beide ingangen te bereiken, moeten de leerlingen gebruikmaken van de verbindingsweg tussen de Handelslei en de Achterstraat, namelijk de Processieweg. Deze weg is een smalle straat, waar zowel voetgangers, fietsers en auto’s passeren. Dat zou voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Drie nadarhekken

Eerst was er sprake van om de straat volledig af te sluiten. Dat zou echter voor te veel hinder zorgen voor de omwonenden. Daarom werd er geopteerd voor een schoolstraat. Tijdens en na de schooluren zal de straat dus opnieuw toegankelijk zijn voor alle verkeer.Drie nadarhekken aan elke zijde van de straat blokkeren vlak voor de aanvang en na de schooldag de toegang. Een leerkracht van de school zal als gemachtigd opzichter optreden.

Iedere weekdag is de Processieweg afgesloten van 8 tot 9 en tussen 15 en 16 uur. Op woensdag is dat van 8 tot 9 uur en tussen 11.55 uur en 12.30 uur.