07 oktober 2019

De politiezone Voorkempen en BIN Zoerselhoek organiseren in samenwerking Brandweer Zone Rand, het AZ Sint-Jozef, BE-Alert en het BIN-kenniscentrum op 27 oktober een preventiedag rond inbraken en brandveiligheid. Tussen 14 en 18 uur kan iedereen doorlopend een bezoekje brengen aan de verschillende informatiestanden en vragen stellen aan de experts. Elk halfuur worden er praktische demonstraties en presentaties gegeven. De dag vindt plaats in de Kapel van het administratief centrum aan de Handelslei in Zoersel.