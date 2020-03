Pop-upbrievenbus en mobiel café: woonzorgcentrum springt creatief om met coronacrisis emz

24 maart 2020

17u15 0 Zoersel Door de coronamaatregelen mogen ook rusthuisbewoners in woonzorgcentra minstens tot en met 5 april geen bezoek ontvangen. Om dat sociaal isolement op te vangen, installeerde woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel een pop-upbrievenbus en startte het met een mobiel café.

De coronacrisis noodzaakte ook het woonzorgcentrum aan het Kermisplein in Zoersel om creatief om te springen met de situatie. Door de maatregelen om COVID-19 in te dijken, moest het woonzorgcentrum bezoekers weren. Om toch nog enig contact tussen de bewoners en hun familie of vrienden mogelijk te maken, plaatste het woonzorgcentrum een pop-up brievenbus aan de ingang. Daar kunnen brieven, tekeningen en andere verrassinkjes gedropt worden. Ook voor de gesloten cafetaria vond het woonzorgcentrum een oplossing. Met een mobiel café gaan de medewerkers rond voor een drankje. Door die twee originele initiatieven bestrijdt het woonzorgcentrum de eenzaamheid bij haar bewoners.