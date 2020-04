Politieke rel in Zoersel: gemeenteraadsvoorzitter noemt Vlaams Belang ‘fascistoïde’, oppositiepartij eist zijn ontslag emz

11u48 15 Zoersel In de gemeente Zoersel is er een politieke rel ontstaan tussen de gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) en de oppositiepartij Vlaams Belang. In een antwoord op een open brief van het Vlaams Belang noemde de gemeenteraadsvoorzitter het Vlaams Belang een ‘fascistoïde’ partij. Daarop eist de oppositiepartij het ontslag als gemeenteraadsvoorzitter en vraagt het dat N-VA hem uit haar fractie zet. N-VA Zoersel distantieert zich van het persoonlijk antwoord van partijlid De Vos en wenst een einde te maken aan de persoonlijke aanvallen in de Zoerselse politiek.

De wortels van het conflict zijn terug te brengen tot de gemeenteraad van april. De gemeenteraadsvoorzitter besloot op 1 april te laten weten aan de fractieleiders dat die per e-mail zou plaatsvinden. Dat initiatief werd door een aantal oppositieleden verkeerdelijk onthaald als een 1 aprilgrap. De Vos was daarover niet te spreken. In zijn woede stuurde hij een kwade e-mail.

Die schoot dan weer bij een aantal partijen als Vlaams Belang in het verkeerde keelgat. Taalgebruik als ‘een fikse draai om de oren geven’ of ‘de pot op!’ vindt de oppositiepartij totaal onaanvaardbaar. De gemeenteraadsvoorzitter vindt het dan weer ongehoord dat stukken van de interne mail openbaar zijn gemaakt. “Dat schaadt elke vorm van vertrouwen”, reageert De Vos.

Excuses

Ondanks alle heisa ging de gemeenteraad van dinsdag 21 april dan toch digitaal door. Daarop eiste Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Bollansée excuses van de gemeenteraadsvoorzitter. Dat weigerde De Vos. “Ik val nog liever steendood dan dat ik aan hem mijn verontschuldigingen aanbied”, vertelt hij.

Verder ontstond met betrekking tot de gemeenteraad ook een verhitte discussie over wiens schuld het is dat de vergadering van dinsdag 21 april uitliep tot half 3 ‘s nachts uitliep, hoewel nog maar de helft van de agendapunten behandeld werd. Terwijl h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang daarvoor wijzen op het gebrek van dossierkennis bij de meerderheidspartijen, ligt dat volgens de gemeenteraadsvoorzitter aan het eindeloze ‘geleuter’ van de oppositiepartijen.

Voor Vlaams Belang was dat de druppel die de emmer deed overlopen. “De gemeenteraadsvoorzitter zegt dat het door de oppositie kwam dat de gemeenteraad zolang duurde, maar we vroegen zelf twee maal om de gemeenteraad stop te zetten, terwijl hij zelf twee maal tegen stemde om de vergadering te doen ophouden.” Volgens De Vos drong een deel van de meerderheid inderdaad om voort te gaan. “Het kalf was toch al verdronken door de debatten van de oppositie. Maar plots was het spelletje voor de oppositie niet meer plezant en wilde ze zich de schande besparen door de gemeenteraad stop te zetten. Wie is er dan over de schreef gegaan?”

Fascistoïde

Volgens Vlaams Belang is de gemeenteraadsvoorzitter niet meer vatbaar voor debat. Daarom besloot de partij een open brief aan hem te richten, waarin ze hem vraagt een stap opzij te zetten. Daar denkt De Vos in de verste verte aan. “Het feit dat een lid van een fascistoïde partij Vlaams Belang me aanvalt, is een eer voor mij. Het is een teken dat ik het goed doe”, repliceert hij.

Dat antwoord gooide olie op het vuur. De oppositiepartij richt zich tot de burgemeester met de vraag of het standpunt dat van De Vos persoonlijk, van N-VA of van de gehele meerderheid is. “Indien het een persoonlijk standpunt is, willen we dat burgemeester Liesbeth Verstreken hem zijn functie als gemeenteraadsvoorzitter ontneemt en hem uit de fractie zet. We hopen dat de meerderheid zich van het standpunt distantieert. Als dat niet het geval is, zijn wij genoodzaakt verder stappen te ondernemen. Dit is ontoelaatbaar.”

Respect

In een reactie benadrukt N-VA Zoersel dat de gemeenteraadsvoorzitter in eigen naam reageerde, aangezien de brief immers niet gericht was aan N-VA of de meerderheidspartijen. De bestuurspartij distantieert zich dan ook van De Vos’ reactie op de open brief van Vlaams Belang en het woordgebruik in de mail. “Afgelopen woensdagochtend heeft de gemeenteraadsvoorzitter zich geëxcuseerd in een brief gericht aan alle fractieleiders.”

Volgens de bestuurspartij kwam de scherpe reactie van De Vos voort uit constante persoonlijke aanvallen op hemzelf en op andere N-VA-raadsleden. Daarom wil N-VA Zoersel alle Zoerselse politiek partijen verzoeken te stoppen met persoonlijke aantijgingen gericht aan gemeenteraadsleden via Facebook of in de pers. “We vragen een basisvorm van respect te tonen, iets wat de raadsleden van N-VA Zoersel eveneens zullen hanteren als gouden regel. Op die manier zullen we in de toekomst beter kunnen samenwerken. Zo kunnen ook de goede voorstellen vanuit de oppositie meegenomen worden in het algemeen beleid van de gemeente. Dat komt ten goede van de Zoerselse burger.”

Voor Vlaams Belang is dat absoluut niet voldoende. De oppositiepartij blijft bij haar oorspronkelijk standpunt. “We rekenen erop dat de burgemeester haar verantwoordelijkheid neemt.”