Politieke crisis dreigt in Zoersel: Vlaams Belang eist ontslag van schepen Groen na debacle rond klimaatplan Toon Verheijen

23 mei 2019

15u15 8 Zoersel Er dreigt een politieke crisis in Zoersel. Na het debacle rond het klimaatplan op de gemeenteraad waarbij schepen Cindy Van Paessschen (N-VA) zich onthield en het klimaatplan niet goedgekeurd geraakte, eist Vlaams Belang nu het ontslag van schepen Marc De Cordt van Groen. Volgens Vlaams Belang heeft de schepen leugens verspreid over het mislopen van Europese subsidies.

De meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld agendeerde maandag op de gemeenteraad een honderd pagina’s tellend klimaatplan. De oppositiepartijen Vlaams Belang, CD&V en h-EERLIJK Zoersel hielden alles samen een pleidooi van meer dan anderhalf uur om het agendapunt terug in te trekken en het te overleggen. Volgens Vlaams Belang verklaarde schepen van Groen Marc De Cordt dat het plan moest goedgekeurd worden om Europese subsidies niet mis te lopen. Schepen Cindy Van Paesschen onthield zich echter toch en daardoor geraakte het punt niet goedgekeurd, want de meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld heeft maar één zetel op overschot.

Vlaams Belang eist intussen het ontslag van schepen De Cordt. “Wij hebben informatie ingewonnen over de uitspraken van de schepen en blijkbaar heeft hij niet de waarheid verteld”, zegt Wouter Bollansée van Vlaams Belang Zoersel. “Aan het niet-goedkeuren van het klimaatplan voor 27 juni hangen helemaal geen financiële consequenties. Dat betekent dat we gerust langer de tijd kunnen nemen om een degelijk plan uit te werken.”

Schepen reageert verbolgen

Schepen Marc De Cordt (Groen) reageert verbolgen op de eis. “Ik vind het zelfs straf dat er een discussie bestaat over die datum, want er zijn geluidsopnames van de gemeenteraad. Ik heb die datum van 27 juni wel vernoemd, maar niet dat er dan Europese subsidies verloren gaan. Ik zeg alleen dat dit een klimaatplan is en dat er later pas acties aan gekoppeld zullen worden. Acties waaraan eventueel gemeentelijke, Vlaamse of zelfs Europese acties aan gekoppeld kunnen worden. Dat dit nog niet heel concreet is, is heel logisch. We hadden eerst een burgemeesterconvenant, dan een klimaatplan en later zal er een actieplan volgen. Als we nu al concrete cijfers zouden geven, dan zouden we terechte kritiek krijgen van de oppositie dat het nog niet in onze meerjarenplanning staat. Ik wil trouwens nog één ding kwijt: ik vind het bijzonder jammer dat de andere partijen het klimaatgebeuren zo benaderen aangezien honderden scholieren op 26 juni hier een mars komen houden voor het gemeentehuis.”

Plooien gladgestreken

Binnen N-VA zeggen ze nu dat de plooien zijn gladgestreken. “De N-VA-fractie hield woensdagavond intern overleg over de situatie”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. “We hebben een zeer open gesprek gehad; Ik was de avond van de gemeenteraad zelf zeer ontgoocheld, maar ben nu verheugd vast te stellen dat na ons intern overleg de plooien zijn gladgestreken en de neuzen terug in dezelfde richting staan.” Ook schepen Cindy Van Paesschen beaamt dat. “Ik besef dat ik door mij te onthouden op het punt van het klimaatplan de coalitie in verlegenheid bracht. Mijn onthouding was ingegeven door een aantal technische fouten die mijns inziens in de tekst staan maar die de globale visie van het plan niet ondermijnen. Ik heb mij verontschuldigd bij mijn collega schepenen en ook bij de raadsleden van onze coalitie. Daarna heb ik zowel met onze fractie als met mijn collega’s van het College van Burgemeester en Schepenen een goed gesprek gehad en waarin ik mijn engagement herhaal en bevestig om ons ambitieus coalitieprogramma te blijven steunen zoals ik vroeger ook al deed. Daardoor blijf ik me ten volle inzetten en mijn medewerking verlenen aan de uitwerking de komende jaren van ons bestuursakkoord.”