Politie vraagt aan scholen om álle verkeersongevallen - ook niet ernstige - te melden: “Om zwarte punten in kaart te brengen” Sander Bral

06 september 2020

17u34 0 VOORKEMPEN Om de registratie van het aantal verkeersongevallen te verbeteren is de lokale politiezone Voorkempen met een nieuw project gestart met de scholen in de zone. Scholen kunnen anoniem elk schadegeval dat binnen hun school wordt gerapporteerd anoniem doorgeven aan de politie in een aangepast formulier. “Mm zwarte routes in kaart te brengen en schoolomgevingen veiliger te maken.”

Je bent een scholier op de fiets en wordt onderweg naar school aangereden, schade is er niet en niemand is gekwetst. Je rapporteert dit op school - want je hebt een excuus nodig omdat je te laat bent - maar niemand verwittigt nadien de politie. Het is maar één van de vele situaties waarin verkeersongevallen niet gemeld worden, en daar wil politiezone Voorkempen nu iets aan doen.

Statistieken

“We merken dat slechts een deel van ongevallen of bijna-ongevallen met zwakke weggebruikers geregistreerd worden door de politie”, zegt Renée Anthonissen van de lokale politiezone Voorkempen. “Het maatschappelijk belang is echter groot om op korte termijn de registratie van verkeersongevallen te verbeteren. De zwakke weggebruikers gaan helaas in stijgende lijn in de statistieken van de ongevallen met zwaargewonden en zelfs doden en we willen daar op deze manier preventief op inspelen. We willen daarom een duidelijker en vollediger beeld krijgen van ongevallen en bijna-ongevallen in schoolomgevingen en op schoolroutes.”

(lees verder onder de foto)

“Wanneer die ongevallen plaatsvinden, zullen wij de oorzaak onderzoeken. Zo weten we meteen ook welke school- en fietsroutes in aanmerking komen om prioritair bekeken te worden. Als er nood is aan extra toezicht of handhaving, kunnen we daar als politiezone gericht op inzetten. Anderzijds kan er ook nood zijn aan infrastructurele verbeteringen en dan wordt dat samen met het gemeentebestuur bekeken. Bijvoorbeeld ledverlichting op kruispunten om de aandacht te verhogen.”

Anoniem

Bij de start van de zomervakantie kreeg elke school in de politiezone de vraag van de politie om elk ongeval dat bij hen gerapporteerd wordt, ook anoniem door te spelen aan de politie. Verder worden er ook minstens twee keer per maand snelheidscontroles gehouden tijdens schooluren in schoolomgevingen en vorig jaar werden 2.300 fluohesjes uitgedeeld in scholen. In de donkere maanden zal de politie controleren of scholieren zichtbaar genoeg op de fiets zitten.

Zoersels oppositiepartij CD&V reageert alvast enthousiast. “De politie komt daarmee tegemoet aan een vraag die wij al meermaals stelden”, zegt fractieleider en politieraadslid Roel Van Elsacker. “Met betere registratie kunnen we zwarte punten in kaart brengen dit het minst fietsvriendelijk zijn. Volgens de korpschef deden er zich in de zone 71 tot 99 verkeersongevallen met fietsers per jaar voor sinds 2015, maar dat zijn enkel de ongevallen waarvoor een pv werd opgesteld. Het werkelijk aantal met ongevallen met fietsers ligt ongetwijfeld hoger gezien niet elk incident gemeld wordt aan de politie, zeker niet wanneer er énkel zwakke weggebruikers betrokken zijn.”