Politie start onderzoek naar pesten na overlijden jonge schoonheidsspecialiste Redactie

24 mei 2019

19u03 182 Zoersel De politie heeft een onderzoek opgestart nadat Babette Christiaens uit het Antwerpse Halle-Zoersel eerder deze week uit het leven stapte. Volgens vrienden van de 24-jarige schoonheidsspecialiste werd ze ernstig gepest. Er zal worden nagegaan of er een oorzakelijk verband is tussen de eventuele pesterijen en de wanhoopsdaad.

Afgelopen woensdagochtend maakte de alleenstaande Babette Christiaens in Massenhoven een einde aan haar leven. Daarop ging een schokgolf door Halle, waar Babette sinds enige tijd woonde en het schoonheidssalon Ba Beauty uitbaatte. Op de Facebookpagina van het slachtoffer verschenen de voorbije dagen honderden rouwberichten. Voor de deur van Ba Beauty werden door sympathisanten bloemen, knuffelberen en kaarsjes geplaatst.

Naar politie gestapt

Op Facebook deed al snel het gerucht de ronde dat Babette ernstig werd gepest en dat dit mogelijk wel eens gelinkt zou kunnen worden aan haar beslissing om haar leven te beëindigen. Vanmiddag stapten enkele vrienden van Babette dan naar de lokale politie Zandhoven om die pesterijen formeel aan te kaarten. De politie nam akte van de verklaringen en er loopt een opsporingsonderzoek. Overigens zouden er op de gsm van de betreurde schoonheidsspecialiste ook verwijzingen zijn gevonden naar pesterijen.

Normaal zou Babette vandaag 25 jaar worden, maar in plaats van samen te feesten moeten we haar uitvaart in mekaar steken Vader slachtoffer

“Hoewel het momenteel nog veel te voorbarig is om uit te gaan van een oorzakelijk verband tussen de genoemde pesterijen en de zelfdoding nemen we de zaak toch ernstig”, klinkt het bij de politie. “Het is hoe dan ook de moeite om één en ander verder uit te zoeken. Vermoedelijk zullen binnenkort enkele mensen worden uitgenodigd voor een verhoor.” Indien er effectief een verband zou worden aangetoond riskeren de pesters strenge straffen.

Afscheidsdienst op den Bosuil

Babettes vader Peter reageert sereen op de dramatische gebeurtenis en het opgestarte onderzoek. “Van pesterijen wist ik zelf eigenlijk niets af”, vertelt Peter Christiaens. “Intussen kwamen er wel heel wat geruchten tot bij mij, maar omdat ik op dit moment geen volledig zicht heb op de situatie kan ik daar eigenlijk niet veel op zeggen. We zullen wel zien wat het onderzoek naar boven brengt.”

De familie Christiaens concentreert zich op dit moment vooral op het voorbereiden van Babettes afscheidsdienst. “Normaal zou Babette vandaag 25 jaar worden, maar in plaats van samen te feesten moeten we haar uitvaart in mekaar steken”, zucht vader Peter. “Die dienst zal trouwens normaal gezien op zaterdag 8 juni plaatsvinden in het stadion van voetbalclub Antwerp, waar we een zaal vastlegden. Babette was een vurig supporter van Antwerp. Een groot deel van haar sociaal leven speelde zich af op de Bosuil. Het leek ons dan ook logisch dat de mensen daar afscheid zouden kunnen nemen van haar.” Antwerp zal komende zondag – voor de laatste match van het seizoen tegen Charleroi – een minuut stilte houden voor de trouwe fan.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be