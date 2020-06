Poging tot plofkraak aan postkantoor Sint-Antonius CVDP

10 juni 2020

10u16 0 Zoersel Aan het postkantoor in Sint-Antonius zou vannacht tussen 3 en 4 uur een poging tot plofkraak hebben plaatsgevonden. Dat bevestigt het Antwerps Parket.

“Het is een poging tot plofkraak want er is niks ontploft. Er is wel een substantie aangetroffen en daarvoor is Dovo ter plaatse”, zegt Kristof Aerts van het Parket. Het gebouw van Bpost en een achttal appartementen werden ontruimd. Het labo is ook ter plaatse voor een onderzoek.