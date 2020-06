Poging tot plofkraak aan bankautomaat van postkantoor Sint-Antonius-Zoersel CVDP EMZ en VTT

10 juni 2020

10u16 26 Zoersel Onbekenden hebben dinsdagnacht een poging gedaan om een plofkraak te plegen op een kantoor van bpost aan de Kerkhoflei in Sint-Antonius-Zoersel. De deur van het kantoor liep zeer zware schade op. In de automaat zou een vreemde substantie aangetroffen zijn, maar die was niet ontploft. Onbekenden hebben dinsdagnacht een poging gedaan om een plofkraak te plegen op een kantoor van bpost aan de Kerkhoflei in Sint-Antonius-Zoersel. De deur van het kantoor liep zeer zware schade op. In de automaat zou een vreemde substantie aangetroffen zijn, maar die was niet ontploft. In Hoogstraten was er enkele maanden geleden nog een plofkraak. Daar was wel een ontploffing, maar werd niets buitgemaakt.

“Het gaat om een poging tot plofkraak. Er is wel een substantie aangetroffen en daarvoor is Dovo ter plaatse gekomen”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “Het onderzoek is volop aan de gang. Er is ook sprake van een mogelijk vluchtvoertuig. Ook dat gaan we verder na.” De ruimte van bpost en de achttal appartementen erboven werden ontruimd. Het labo is ook ter plaatse voor een onderzoek.

Volgens Barbara Van Speybroeck van bpost bleef de schade beperkt. “De daders hebben zich een toegang verschaft door de voordeur te forceren”, vertelt de woordvoerster. “Daarna zijn meteen de alarmen in werking getreden. Ze hebben dan nog wel blijkbaar schade toegebracht aan de automaat, maar ze zijn snel weer vertrokken. Het postkantoor zelf zal snel weer kunnen opengaan van zodra de deur is hersteld. De automaat zelf zal vermoedelijk wel even buiten gebruik zijn.”

Enkele maanden geleden was er ook al eens een plofkraak op een bankautomaat van bpost in Hoogstraten. Of er sprake is van dezelfde daders zal ook onderzocht worden.



