Poetsdoeken vliegen in brand en zorgen voor felle rookontwikkeling Toon Verheijen

11 mei 2020

De brandweer Zone Rand post Zoersel werd maandagnamiddag opgeroepen voor een brand in een bijgebouw van een villa aan de Korte Kwikaardweg. Het bleek te gaan om doeken die in brand waren gevlogen. De doeken waren gebruikt om parket te kuisen. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat er veel rookontwikkeling was, maar de schade bleef uiteindelijk beperkt. Er was wel veel rookhinder in de woning zelf en in het bijgebouw. Een wagen die in de garage stond zat ook onder het roet.