Plannen voor gloednieuwe Delhaize met 25 appartementen in Sint-Antonius Zoersel Oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel pleit voor herbekijken laad- en loszone Toon Verheijen

24 augustus 2019

21u35 3 Zoersel Nog tot volgende week dinsdag loopt er een openbaar onderzoek voor de bouw van een volledige nieuw warenhuis Delhaize aan de Kapellei met daarnaast ook 25 appartementen en een ondergrondse parking. Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL pleit nu al voor een aanpassingen van de plannen om overlast te voorkomen.

Het plan van Delhaize voorziet in een gloednieuwe supermarkt, een magazijn met laad- en losruimte, 25 woongelegenheden van verschillende grootte, een bovengrondse parking van 55 plaatsen en een ondergrondse parking met 162 plaatsen waarvan 40 voorbehouden voor de appartementen. In totaal zouden er 217 parkeerplaatsen komen. De bouwwerken zouden opgesplitst worden in twee fasen zodat de winkel – met een aantal tussentijdse oplossingen zoals het verplaatsen van de ingang – al die tijd gewoon kan open blijven. Op de nieuw site zou ook het nodige groen voorzien worden.

Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL heeft de plannen al ingekeken. “Wij zijn zeker voorstander van een combinatie tussen 25 woongelegenheden en een commerciële functie”, zegt voorzitter Jos Vekemans. “Het project ligt echter in een woonparkgebied en dan moet je rekening houden met de buurt. We krijgen nu al signalen dat buurtbewoners en dan voor in de onmiddellijke nabijheid van het project toch wel wat hinder gaan mogen ondervinden. En we denken dan vooral aan de laad- en loszone. Die ligt net als nu achter de zaak, maar de aarden omwalling is verdwenen en in de plaats komt een gewone draadafsluiting met leibomen. We vrezen dat er op die manier redelijk wat geluidshinder zal zijn zeker omdat er ’s nachts en ’s morgens vroeg geleverd wordt. Omdat de toegangsweg naar de laad- en loszone van aan de Kapellei helemaal via het complex naar de achterkant van het terrein gaat en daarna parallel met de hoofdbaan richting de Dennenlaan loopt, rijdt een vrachtwagen dus als het ware het woonparkgebied volledig in, wat in feite niet nodig is. We pleiten er daarom voor om de ingang tot de laad- en loszone aan de kant van de Kapellei te voorzien. Dit is een haalbare aanpassing van de plannen die voor de buurt een enorm positieve impact zal hebben.”