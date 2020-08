Pianist Simon Thielens (20) speelt concert via livestream, cultuurschepen is grote fan emz

04 augustus 2020

18u00 2 Zoersel De Zoerselse pianist in opleiding Simon Thielens (20) heeft afgelopen vrijdag een concert gegeven via livestream. Zo kon hij een alternatief voorzien voor zijn mini-voorstelling, die door de verstengde coronamaatregelen niet kon doorgaan. Cultuurschepen Michaël Heyvaert (N-VA) en voorzitter van de cultuurraad Wilfried Schul konden het digitale optreden smaken.

Door de uitbraak van het coronavirus moest Thielens zijn zelf georganiseerde kunstfestival en muzikale concertenreeks in Zoersel afblazen. De crisisperiode is niet evident voor de student die zijn opleiding geniet aan het Conservatorium in het Nederlandse Tilburg. “Alles is stilgevallen. Het is vooral frustrerend omdat ik niet weet hoelang dit nog zal duren”, zegt hij.

Desondanks laat hij zich niet uit het lood slaan. “Het was al van eind februari geleden dat ik nog een concert had gegeven. Daar wilde ik op de een of andere manier verandering in brengen. Omdat we thuis een vrij grote voor- en achtertuin hebben, dacht ik thuis te spelen en de ramen open te zetten met het publiek in de tuin”, vertelt hij.

“Plezant en sociaal”

Toen de coronamaatregelen opnieuw strenger werden, kon dat niet doorgaan. “Ik had geen zin om snel op te geven en alweer niet te spelen. Daarom begaf ik me op het onbekende terrein van de livestream. Dat was dan exclusief als vervanging voor wie naar het concert zou komen. Via de livechat konden mensen vragen stellen en gaf ik uitleg. Zo bleef het toch plezant en sociaal.”

De voorstelling duurde ongeveer veertig minuten. De vindingrijkheid van Thielens kan cultuurschepen Heyvaert wel bekoren. “Schitterend om te zien hoe dit jonge geweld zich niet laat stoppen door de coronamiserie. Een voorbeeld van doorzettingsvermogen. Van Simon Thielens heb je zeker nog niet het laatste gehoord”, zegt hij.

De eerste ervaring met livestream beviel Thielens enorm. “Het is eigenlijk een oefening voor wat nu komen gaat. Momenteel bekijk ik de mogelijkheid of ik op die manier betalende concerten kan doen. Zo zou ik als bij huisconcerten enkel voor bepaalde mensen kunnen uitzenden. Of doen alsof ik openbaar speel en inkom vragen. Als muzikant moet ik ook mijn brood verdienen.”