Peter Speckstadt : “Sint-Antonius Zoersel hangt geweldig aan elkaar. In deze onzekere tijden is dat een pluspunt” Walter Vereeck

23 september 2020

18u48 0 Zoersel Nadat het mannenteam van Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel twee jaar geleden het kampioenschap in eerste divisie won, gaan de volleyballers van trainer-coach Peter Speckstadt op zaterdag 3 oktober hun tweede seizoen in eerste nationale aanvangen met een thuiswedstrijd tegen Hellvoc Hemiksem-Schelle. Meteen een stevige openingsmatch want de ‘Hellvocboys’ vieren hun promotie naar deze volleybalafdeling, nadat zij vorig jaar een foutloos parcours hebben afgelegd.

“Wij starten met zowat hetzelfde team als de voorbije seizoenen”, start Peter Speckstadt zijn voorbeschouwing. “Vorig jaar eindigden we op een knappe derde plaats. Het zou geweldig zijn, indien we deze prestatie zouden evenaren. Cedric Holvoet, spelverdeler, en Jeff Geys, aanvaller, zijn twee jonge gasten die onze ploeg komen versterken. De beide beloftevolle volleyballers zijn - spijtig genoeg - alle twee in verplichte quarantaine. Na een tweede test kunnen ze zonder twijfel terug bij onze kern aansluiten.”

Overvolle kalender met veertien ploegen

Dat brengt ons naadloos naar de coronaproblematiek, dat als een molensteen rond het nek van de sportclubs hangt. “Met dat virus zullen we vermoedelijk een heel jaar geconfronteerd worden”, zucht de trainer-coach van Amigos. “Onze groep hangt geweldig aan elkaar. Dat is een goed teken, dan vang je eventuele tegenslagen vlotter op. Want het speelt toch een beetje in onze hoofden. Hoe gaat dit nieuwe volleybalseizoen verlopen? Kan de competitie überhaupt wel afgewerkt worden.” Guibertin en Vosselaar, vorig jaar reeds de nummers één en twee, worden opnieuw aan de top van de rangschikking verwacht. “Het is jammer dat we in een reeks met veertien ploegen zitten”, merkt Peter Speckstadt op. “Er zullen ongetwijfeld zo veel onderbrekingen volgen, wegens het virus, zodat dit een eindeloos verhaal dreigt te worden. De competitieleiding had het verstandiger kunnen oplossen met twee reeksen van zeven teams. Dan creëer je mogelijkheden en oplossingen om uitgestelde matchen op te vangen. Later is er dan nog ruimte voor een eindronde om een algemene kampioen aan te duiden.”

Twaalf jaar trainer-coach bij dezelfde club

“Ik ben inderdaad twaalf jaar werkzaam bij deze gezellige club”, bevestigt de 53-jarige trainer-coach. “Mijn middenspelers Ben Vanden Bergh en Stijn De Vijlder hebben al die tijd met mij samengewerkt. En de anderen - behalve die twee nieuwkomers - volleyballen ook al zes tot tien jaar in ons team. Dat is vrij uniek, zeker wanneer men weet dat - van mijn veertien kernspelers - er twaalf uit de directe omgeving van Zoersel komen.”