Personeel psychiatrisch ziekenhuis na moord op Lesley Swolfs: “Slechte reacties en verwijt raken ons diep” Sander Bral

27 september 2019

15u27 4 Zoersel De betrokken teams van het psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius (Zoersel) zijn erg aangedaan door het overlijden van hun patiënte Lesley Swolfs (35). Die werd woensdagavond met geweld om het leven gebracht in haar woning. Nog harder zijn ze geschrokken van de reacties van buurtbewoners in persartikels en reacties op sociale media. In een open brief leggen ze hun hart op de tong.

“We begrijpen dat het nieuws van de moord op Lesley Swolfs vele mensen beroert en vragen en reacties oproept”, klinkt het bij PZ Bethaniënhuis. “Wanneer we sommige reacties lezen in de krant of op sociale media, voelen we ons geraakt. Daarom willen wij een warm pleidooi voeren om in een harde en razendsnelle wereld te kijken naar de mens in iedereen. We hebben hierbij veel respect voor alle inwoners en winkeliers van Sint-Antonius die patiënten en bewoners van het Bethaniënhuis op een respectvolle manier aanvaarden, ook al is dat niet gemakkelijk.”

Geen misdadigers

“De meeste mensen die in het psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen, zijn geen misdadigers. Het zijn stuk voor stuk mensen zoals wij allemaal”, klinkt het verder. “Mensen met een gezin, een werkverleden, een eigen levensverhaal, die getroffen worden door iets ingrijpends. Telkens wanneer er bij ons iemand aanklopt voor hulp, zullen wij deze persoon een omgeving bieden om tot rust te komen, te herstellen en te vertrekken vanuit de hulpvraag van die persoon.”

Wetende dat je soms niet kan genezen, dat er dingen zijn die niet meer goed komen. Dat idee kunnen verdragen is in onze maatschappij - die erg gefocust is op groei en succes - vaak heel moeilijk. Personeel Bethaniënhuis

“We proberen zorgafdelingen te zijn waar mensen welkom zijn, omdat deze mensen in nood vaak nergens anders meer terecht kunnen. We proberen met een warm hart voor elke patiënt individuele zorg te bieden. We proberen samen met onze patiënten het lijden te dragen, te verdragen en hen op die manier verder te dragen. Wetende dat je soms niet kan genezen, dat er dingen zijn die niet meer goed komen. Dat idee kunnen verdragen is in onze maatschappij - die erg gefocust is op groei en succes - vaak heel moeilijk.”

Mobiel psychiatrisch team

“Wanneer mensen na een lang verblijf in de psychiatrie terug in de maatschappij gaan wonen, proberen we hen ook hierin te begeleiden. Het is een werk van maanden waarbij onze begeleiding stap voor stap wordt afgebouwd en aangevuld met hulp van vele andere zorginstanties zoals een mobiel psychiatrisch team, poetshulp, thuisverpleging, huisarts enzovoort.”

Kerstmis

“Maar ons werkt stopt niet, nooit”, benadrukt het personeel van Bethanië. “Hoe vaak komt het niet voor dat we tijdens weekend telefoon krijgen van patiënten die niet meer bij ons in begeleiding zijn? Hoe vaak komt het niet voor dat we een goed gevulde afdeling hebben op Kerst, met patiënten én ex-patiënten, omdat deze mensen niemand anders hebben om mee te vieren?”

Mensen die nog vragen hebben of interesse hebben in de werking van het psychiatrisch ziekenhuis zijn welkom op dinsdag 8 oktober in gebouw 5 van PZ Bethaniënhuis in de Andreas Vesaliuslaan. Om 9.45 uur is er een gratis rondleiding met toelichting over onze werking en persoonlijke getuigenissen.