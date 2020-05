Personal training start outdoor opnieuw op: “Thuis kan je niet veel meer doen dan oefenen met gewichten” emz

18 mei 2020

15u04 0 Zoersel De personal trainer Tim Van Hemeldonck van SKY PersonalTraining heeft maandag zijn activiteiten outdoor naast zijn fitnessclub Private Fitness Amigos in Sint-Antonius Zoersel heropgestart. Eén van de eerste sportievelingen die Van Hemeldonck aan het zwoegen zet, is Sarah Cools uit Pulle (Zandhoven). De Belgisch beachvolleybalkampioene uit 2019 is net als haar coach tevreden. “Ook al gaat het volledig seizoen beachvolleybal in België niet meer door, toch ben ik blij opnieuw te kunnen trainen”, zegt ze.



Na negen weken van inactiviteit mocht SKY PersonalTraining de een-op-een-trainingen en privé-trainingen in kleine groepen hernemen. “Afgelopen woensdag hebben we een ‘go’ gekregen van de Nationale Veiligheidsraad. Over onze indoor fitness Private Fitness Amigos is er nog geen duidelijkheid. Dat is wel lastig. Ik stel me eigenlijk de vraag waarom kappers mogen heropenen, maar wij met onze indoor ruimte van tweehonderd vierkante meter nog niet. Al mogen we maar tien mensen tegelijk ontvangen, dat zou al goed zijn. Wij zorgen voor een belangrijke bijdrage op vlak van mentale gezondheid en immuniteit”, zegt Van Hemeldonck.

Geen Belgische beachvolleybalcompetitie

Desondanks is Van Hemeldonck blij dat de personal training buiten toch al mag herbeginnen. Wel moet hij na iedere sessie het trainingsmateriaal desinfecteren. Maar dat neemt hij er met alle plezier bij. Wie eveneens tevreden is, is Sarah Cools. “Het is toch al een tijdje geleden dat ik echt heb kunnen trainen. Thuis kan je wel oefenen met gewichten, maar daar houdt het ook op. Vanaf deze week hervatten ook mijn trainingen beachvolleybal.”

Door de coronacrisis dreigt haar hele seizoen in het water te vallen. “Normaal zou de competitie vorige week begonnen zijn. Maar alle wedstrijden in België zijn tot en met augustus geannuleerd. We hopen in Nederland nog ergens matchen te spelen. Daar is nog niets beslist over de beachvolleybalcompetitie in de zomer”, besluit Cools.