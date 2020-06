Paul Cobbaut (50) sinds vrijdag spoorloos verdwenen uit Zoersel emz

26 juni 2020

17u08 8 Zoersel Het Antwerps parket en de federale politie vraagt mee uit te kijken naar Paul Cobbaut (50). De man verliet de psychiatrische instelling Bethanie in Zoersel op vrijdag 26 juni omstreeks 11.15 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De man heeft medische zorgen nodig.

Hij verplaatst zich met een zwarte KIA Sportage met nummerplaat 1-SZV-383. Paul is 1 meter 85 groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort zwart haar en draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jeans en een knalroze T-shirt met de print van een pinguïn.

Wie informatie heeft over deze zaak, kan contact opnemen met de federale politiediensten via een online formulier of op het gratis nummer 0800/30 300.