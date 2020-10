Pas aangesloten en al meteen ondervoorzitter: oprichter Vlaams Front versterkt rangen van Vlaams Belang Zoersel emz

10 oktober 2020

18u23 9 Zoersel Donderdagavond heeft Vlaams Belang Zoersel op sociale media een nieuwe kracht van de lokale partij voorgesteld. Businessman Christian Janssens (49) uit Sint-Antonius Zoersel zal voortaan de functie van ondervoorzitter op zich nemen. De oprichter van het Vlaams Front zal zo de rechterhand vormen van voorzitter Wouter Bollansée. “Ik wil niet langer aan de zijlijn staan”, zegt Janssens.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog vier jaar van ons verwijderd, maar Vlaams Belang Zoersel is volop bezig een frisse wind door de partij te laten waaien. Onder meer Kurt Janssens, Boris Van Echelpoel en Christophe Orban maken sinds kort deel uit van het afdelingsbestuur. Ook de aanstelling van Christian Janssens als ondervoorzitter moet bijdragen tot het project ‘Horizon 2024’: de lokale partij hoopt de komende gemeenteraadsverkiezingen goed te scoren en de komende legislatuur deel uit te maken van het bestuur.

Vlaams Front

Met deze aanstelling doet Janssens zijn intrede in de lokale politiek. Op professioneel vlak werkt hij al 25 jaar lang in grote internationale bedrijven, waar hij in de directie zetelt. Eind 2019 stichtte hij het ‘Vlaams Front’ op, een groepering voor burgers uit verschillende politieke groeperingen die voorstander zijn van een sterk verenigd Vlaanderen. De gelijknamige populaire Facebookgroep telt tienduizend leden. “Daar voel en proef ik wat er leeft. Ik merkte dat de burger het beu is en al zijn geloof in de politiek heeft verloren”, aldus Janssens.

De anti-Vivaldibijeenkomst van Vlaams Belang op 27 september aan de Heizel in Brussel overtuigde Janssens om zich aan te sluiten bij de partij. “De betrokkenheid en het succes dat ik daar ervaren heb, was voor mij de emotionele drempel om niet meer aan de zijlijn te blijven staan”, aldus Janssens. Op dat protest raakte hij aan de praat met Wouter Bollansée. Zo is de bal aan het rollen gegaan.

Verkiezingsprogramma opstellen

Als ondervoorzitter zal Janssens een rol spelen in de oppositievoering achter de schermen. “Wie nu in het gemeentebestuur zit, mag zich voorbereiden op keiharde oppositie die meer dan ooit op inhoud zal gespeeld worden.” Hij heeft ook een persoonlijke missie. “Ik wil komaf maken met de stigmata op rechtse Vlamingen als racisten en fascisten”, vertelt hij.

Verder zal hij een spilfiguur zijn in het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang Zoersel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. “We zetten meer dan ooit tevoren in op inhoud: de standpunten zullen duidelijk, volledig uitgewerkt en realiseerbaar zijn.”

Momentum is er

Of Vlaams Belang Zoersel in 2024 het cordon kan doorbreken? “Het cordon sanitaire bestaat enkel nog bij de politieke elite. In onze straten, onze pleinen, onze cafés, bij verenigingen bestaat dit echter al lang niet meer. Er is geen reden meer om dat tegen te houden. Het momentum is daar”, aldus Bollansée.

Al zal dat volgens de lokale afdeling ook wel van de kiezer afhangen. En van de andere partijen. “De kans is groter dat het met moedige CD&V’ers zal zijn dan met N-VA. Of met lokale partijen natuurlijjk”, zegt Bollansée nog. Op contacten met andere partijen zal Janssens zich toespitsen. Connecties met sleutelfiguren in de deelgemeenten, middenstanders en lokale ondernemers bouwt hij verder uit. Een stevig netwerk zal bepalend zijn voor 2024. “Met het stemrecht zal het belangrijk zijn om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om te gaan stemmen”, besluit Janssens.