Oversteekplaats aan voetbalclub FC Alberta wordt veiliger emz

20 februari 2020

17u14 0 Zoersel De gemeentes Zoersel en Schilde zullen met verkeerssignalisatie zorgen voor een veiligere oversteekplaats aan voetbalclub FC Alberta. Aan het kruispunt met de Torfhoeken in Schilde en de Raymond Delbekestraat-Waterstraat in Zoersel zullen verlichtingspalen en verkeersborden komen. “Automobilisten zullen erop attent gemaakt worden dat het een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers is voor de voetbalterreinen”, zegt Zoerselse schepen voor Mobiliteit Marc de Cordt (Groen).

Afgelopen september voerde de afdelingen CD&V Zoersel en Schilde nog actie om verkeersmaatregelen te nemen aan FC Alberta. Zij vroegen een intergemeentelijk overleg, omdat de voetbalterreinen op het grondgebied Zoersel liggen, maar de Torfhoeken tegenover FC Alberta een straat in Schilde is. De gemeentes Zoersel en Schilde kwamen tot een overeenkomst om verkeersmaatregelen te nemen. “De parking van FC Alberta is eigenlijk te klein, waardoor ouders hun auto vaak in de omliggende straten moeten parkeren. Dan moeten de kinderen de oversteek maken. Ook komen heel wat fietsers aangereden uit de overliggende wijk”, licht Olivier Verhulst (Open Vld), Schildense schepen voor mobiliteit toe.

Verkeersborden

Omdat er aan het kruispunt vlak aan FC Alberta geen oversteekplaats is, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden voor de jonge voetballers. “Voor een zebrapad kregen we negatief advies van de politie”, zegt Verhulst. “De voetgangers en fietsers zullen geen voorrang krijgen om de Raymond Delbekestraat-Waterstraat over te steken. Dat zou in een zone 70 een vals gevoel van veiligheid geven”, vult de Cordt aan.

Door andere maatregelen willen de gemeentes Zoersel en Schilde de automobilisten erop attent maken dat er aan FC Alberta een oversteekplaats is. “We zullen het kruispunt accentueren door twee verlichtingspalen te zetten. Dat zijn de zogenaamde geel-zwarte giraffen. Die zijn gebruikelijk aan oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Verder zullen we in beide richtingen zullen we op de Raymond Delbekestraat-Waterstraat verkeersborden plaatsen die aangeven dat ze een sportterrein met overstekende voetgangers en fietsers naderen”, zegt de Cordt. “Aan de hand van verlichting en knipperlichtsignalisatie zijn de automobilisten verwittigd”, verduidelijk Verhulst. Het team verkeer van de Lokale Politie zone Voorkempen zal de verkeersmaatregelen op zich nemen.