OverHal dient recordaantal bezwaarschriften in tegen komst nieuwe dorpszaal: “Bewijs dat behoud pastorietuin Hallenaren nauw aan het hart ligt Toon Verheijen

22 oktober 2019

De vzw OverHal, die al geruime tijd protesteert tegen de komst van een nieuwe dorpszaal in de parochietuin van Halle, heeft dinsdagmorgen een recordaantal bezwaarschriften ingediend in het kader van het openbaar onderzoek. Dat moest opnieuw gevoerd worden omdat de gemeente nieuwe informatie aan het dossier had toegevoegd.

Het dossier van de nieuwe dorpszaal in de parochietuin van Halle heeft al heel wat stof doen opwaaien. Er werd zelfs een actiecomité opgericht en ook oppositiepartij h_EERLIJK-ZOERSEL uitte al meermaals haar bekommernissen rond het dossier en liet zelfs onlangs een eigen audit uitvoeren op basis van de plannen van de nieuwe zaal om aan te tonen dat die helemaal niet zo energiezuinig zou zijn. Tijdens het eerste openbaar onderzoek werden al eens meer dan 400 handtekeningen ingezameld, maar de gemeente gaf toch een omgevingsvergunning voor het project. Daarop tekende de vzw OverHal beroep aan. De provinciale omgevingsambtenaar formuleerde onlangs een advies aan de Bestendige Deputatie om géén vergunning te verlenen omdat er een aantal tekortkomingen waren zoals onder meer geen duidelijkheid over de omgevingsaanleg. Daarop besliste het gemeentebestuur om nieuwe stukken aan het dossier toe te voegen waardoor er opnieuw een openbaar onderzoek moest gehouden worden.

Moedeloos ? Integendeel. Telkens we een oproep doen reageren er meer en meer mensen. Marc De Maeseneer

“En daarop zijn wij opnieuw in actie geschoten”, zegt Marc De Maeseneer van OverHal. “Wij blijven erbij dat er betere locaties zijn dan de historische pastorietuin om een dergelijk complex te bouwen. In de hoop de provincie duidelijk te maken dat er veel tegenstanders zijn, hebben we het gemeentebestuur dinsdagmorgen niet minder dan 553 bezwaarschriften ingediend. We hopen dat dit een duidelijk signaal is want het zijn niet minder dan 130 bezwaarschriften meer dan tijdens het eerste openbaar onderzoek. Het is volgens ons een bewijs dat de problematiek heel wat Hallenaars nauw aan het hart ligt. Toen de plannen in 2017 bekend geraakten, verzamelden we ook al driehonderd handtekeningen zodat we onze zeg mochten doen op de gemeenteraad.”

Moedeloos

Marc De Maeseneer en de vzw OverHal zijn dus niet van plan de strijd te staken. “Tot vier keer toe hebben de burgers hun ongenoegen laten blijken tegen de plannen van het gemeentebestuur”, klinkt het. “Je zou misschien denken dat we moedeloos worden, maar dat doen we dus niet. Telkens onze vzw een oproep deed, reageerden er meer en meer mensen. We hopen dat dit duidelijk signaal nu gehoord wordt, en dat ons uniek dorpszicht van pastorie, pastorietuin en kerk kan behouden blijven.”