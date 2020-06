Oudste jeugdherberg van Vlaanderen Gagelhof krijgt internationaal label voor milieuvriendelijkheid emz

18 juni 2020

17u45 0 Zoersel Jeugdherberg Gagelhof op de Gagelhoflaan in de gemeente Zoersel heeft op woensdag 17 juni het internationaal ecolabel ‘Green Key’ gekregen. Voor de oudste jeugdherberg van Vlaanderen is dat een aangename erkenning voor haar milieubewuste inspanningen. “Als jeugdherberg middenin de groene Kempen was het voor ons een evidentie om die extra moeite te leveren om het certificaat te verwerven”, zegt hoofdcoördinator Frank Yseboot.

De ‘Green Key’ is een programma van de Foundation for Enviromental Education (FEE). In totaal telt die 3.200 locaties in 65 landen. In België hebben ondertussen 246 logies, restaurants, attracties en meeting centers het label verworven. Het is het eerste kwaliteitslabel dat duurzaam reizen, vergaderen en ontspannen in de verf zet.

Sinds woensdag mag ook Jeugdherberg Gagelhof, die al veertig jaar uitsluitend op vrijwilligers draait, trots het label dragen. Het logement voerde de afgelopen periode een heel programma van renovaties en vernieuwingen uit: een waterzuiveringssysteem, uitsluitend gebruik van ecologisch verantwoorde poetsproducten, een uitgebreid aanbod aan lokale en fairtrade producten, gratis aanbieden van gekoeld leidingswater... Verder nam de jeugdherberg deel aan de actie ‘Mei plasticvrij’.

Lokaal toerisme

De jeugdherberg kijkt ernaar uit om binnenkort jongeren en gezinnen te verwelkomen in een nog groenere omgeving. “Dit certificaat komt overigens net op tijd: na alle coronamiserie zijn we blij dat we vanaf maandag 22 juni opnieuw de deuren mogen openen”, aldus Yseboot.

Ook schepen voor Leefmilieu Marc Decordt (Groen) ziet het graag gebeuren. “De inspanningen van jeugdberg Gagelhof passen als een handschoen op een hand in het kader van ons ambitieus klimaatplan”, aldus Decordt. Voor toerismeschepen Olivier Rul (Open Vld) is het de bijkomende waardering een extra stimulans om het plaatselijk toerisme te promoten. “Door de coronacrisis zullen toeristen zich focussen op ons eigen landje. We moeten klaarstaan om hen in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen. Die boodschap heeft Jeugdherberg Gagelhof heel duidelijk begrepen.”