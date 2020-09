Oudste jeugdherberg van Vlaanderen Gagelhof krijgt 4.116 euro subsidie van Vlaams minister voor Toerisme emz

03 september 2020

22u26 0 Zoersel Onlangs heeft jeugdherberg Gagelhof in Zoersel als ‘jeugdverblijfscentrum’ 4.116 euro subsidie toegekend gekregen van Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Dat gebeurde onder de vorm van een ‘welkome steun in deze barre coronatijden’. En meer dan welgekomen is dat financieel duwtje in de rug, want het toeristisch seizoen voor de oudste jeugdherberg van Vlaanderen was een volledige flop.

Voor de toeristische sector was het geen evidente zomer. Dat geldt ook voor Jeugdherberg Gagelhof, die in 1936 als eerste jeugdherberg in heel Vlaanderen werd opgericht. Sinds 40 jaar wordt die uitsluitend gerund door vrijwilligers. Een unicum in Europa. In mei zou de jeugdherberg door de Special Olympics in Antwerpen volledig volgeboekt zijn, maar het evenement werd door corona afgelast. Een flinke streep door de rekening.

Poging tot redding

Maar de jeugdherberg bleef niet bij de pakken zitten. Het kreeg in juni nog de ‘Green Key’, een internationaal label voor milieuvriendelijkheid. In samenwerking met Toerisme Zoersel probeerde de jeugdherberg het seizoen nog enigszins te redden door onder meer in te spelen op de belangstelling voor de GR5-route, die in de onmiddellijke buurt passeert. Daarnaast promootte Toerisme Zoersel nieuwe fiets- en wandelroutes in haar gemeente en schonk daarbij ook aandacht aan de jeugdherberg.

Toch was die reddingspoging door de coronacrisis geen sinecure. Gelukkig krijgt de jeugdherberg nu Vlaamse steun. Hoogstwaarschijnlijk volgt er in het najaar nog een tweede luik in de steunmaatregel van de Vlaamse overheid.