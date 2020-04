Ouders nemen start thuisonderwijs: “Het wordt niet evident” emz

20 april 2020

14u33 4 Zoersel Afgelopen maandagvoormiddag zijn de ouders van de leerlingen aan de gemeentelijke basisschool De Kiekeboes in Zoersel de werkbundeltjes voor de komende twee weken komen ophalen. De kinderen zullen met een systeem van ‘pre-teaching’ nieuwe leerstof moeten verwerken. “We beperken ons tot de basis. Voor de eerste twee graden is dat Nederlands en wiskunde, voor het vijfde en zesde leerjaar komt daar nog wel Frans bij”, verduidelijkt directrice Hilde Van Aelst.

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad dwingen ook de gemeentelijk basisschool De Kiekeboes minstens tot en met 3 mei de deuren gesloten te houden. Desondanks is het noodzakelijk dat de leerlingen na de paasvakantie thuis al de basis leggen voor een aantal noodzakelijke vakken. “Die leerstof wordt daarna nog wel in de klas herhaald”, stelt Van Aelst gerust. Die essentiële stof zullen de leerlingen via opdrachtenbundels kunnen verwerken. Afgelopen maandagvoormiddag kwamen de ouders in de refter van de school ophalen.

Niet evident

Met de opdrachten op papier ligt de focus niet meer enkel op het digitaal onderwijs zoals voor de paasvakantie het geval was. “Voor sommige gezinnen is het niet haalbaar dat alle kinderen de leerstof digitaal verwerken. Zo zijn er families met drie of vier kinderen, waarvan de ouders dan ook nog eens zelf de computer nodig hebben om van thuis uit op te werken. Het overlegmomentje met de leerkracht één keer per week gebeurt nog wel virtueel”, aldus Van Aelst.

Voor de ouders wordt het een moeilijke periode. “Zelf heb ik twee sterke leerlingen en zit ik momenteel zelf thuis. Maar ik kan me inbeelden dat het niet evident is als beide ouders nog aan het werk zijn of als de kinderen leermoeilijkheden hebben”, zegt een ouder.

Volgens Van Aelst zullen de werkbundels voor twee weken niet volstaan. “Ik veronderstel dat we minstens tot midden mei met de methode van ‘pre-teaching’ zullen moeten werken. In onze school kunnen overigens anderhalve meter afstand niet garanderen. Sommige klassen bestaan immers uit 25 leerlingen. Onze lokalen zijn te klein om de afstandsregel tussen de leerlingen te kunnen respecteren.”

In schoonheid afsluiten

Wel hoopt de directrice van de basisschool de lessen dit schooljaar nog te mogen hervatten. “Ook voor de kinderen is het immers een moeilijke tijd. Ze zijn hun structuur kwijt en weten niet echt goed wat er gebeurt. Daarenboven hebben ze geen afscheid van elkaar kunnen nemen. We hopen toch in juni de lessen hier op school te mogen heropstarten, zodat we alles in schoonheid kunnen afsluiten.”