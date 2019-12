Organiseert u deze zomer de parkavonden in Halle? Ewoud Meeusen

10u55 0 Zoersel Gemeente Zoersel lanceert voor de tweede keer een open oproep naar enthousiastelingen om de zomerse parkavonden in Halle te organiseren. Enkel dankzij geëngageerde Zoerselaars kan de reeks van muzikale concerten blijven bestaan. Tot 22 december kan u zich kandidaat stellen.

De parkavonden in het Halle Hof zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie in Zoersel. De zomerconcerten werden steevast georganiseerd door gemotiveerde vrijwilligers uit Zoersel. Dit jaar moet echter de overeenkomst over de organisatie van de parkavonden in 2020, 2021 en 2022 hernieuwd worden. De organisatoren dienen in juli en augustus vier tot acht gratis concerten op touw te zetten in samenwerking met erkende verenigingen uit Zoersel. Daarbij kan de organisatie rekenen op een budget van 5.000 euro. Ook logistiek en materieel biedt de gemeente ondersteuning.

Gemotiveerde kandidaten met organisatorisch talent en de nodige ervaring kunnen hun motivatiedossier tot zondag 22 december bij dienst cultuur binnenbrengen of indienen via cultuur@zoersel.be.