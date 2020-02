Oppositiepartijen CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL willen bereikbare hondenlosloopzone emz

24 februari 2020

19u35 0 Zoersel CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL willen dat de nieuwe losloopzone voor honden meer bereikbaar is. Volgens de twee oppositiepartijen is het plan voor een tweede zone aan Buurtweg 45 in Halle-Zoersel geen goed idee. “Een hondenlosloopzone aan de Halmolenweg zou veel beter zijn qua ligging”, beargumenteert CD&V. Volgens de meerderheidspartijen is bereikbaarheid of een aanwezige parking geen argument.

Tot maandag 17 februari liep een publieke consultatie voor een hondenlosloopzone op het grondgebied van het Agentschap Natuur en Bos op Buurtweg 45 in Halle-Zoersel. CD&V Zoersel vroeg echter die procedure stop te zetten. Volgens de oppositiepartij is de locatie slecht gekozen. Op die manier sluit CD&V zich aan bij haar partijlid Fons Christiaensen, die voorzitter is van het buurtcomité Berkenlaan, Tappelweg en De Blokskens. “De onmiddellijke omgeving bestaat uit bosgebied en weiland. De geplande omheining zal onder meer hazen, reeën en de foeragerende putters (vogelsoort, nvdr.) in de aanwezige wilde begroeiing”, zegt hij.

Volgens CD&V Zoersel zou de hondenlosloopzone op de Buurtweg 45 slecht bereikbaar zijn. Daarin wordt ze gesteund door h-EERLIJK ZOERSEL. “Ook wij pleiten voor een hondenlosloopzone waar er ‘passage’ is. Daar voldoet de zone op de Buurtweg 45 niet aan”, zegt gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert. CD&V Zoersel lanceerde op de afgelopen gemeenteraad prompt twee alternatieven, waarbij ze de steun kregen van h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang. “De zones langs de Halmolenweg zijn veel gunstiger op vlak van bereikbaarheid, verlichting en centrale ligging. Bovendien kan er aan het Pierenbos geparkeerd worden”, zeggen de twee Halse CD&V’ers Jan De Prins en Paul Van Wesenbeeck. Voor h-EERLIJK ZOERSEL zijn dat valabele tegenvoorstellen. “Omdat het vlakbij een basisschool en woonzorgcentrum zou liggen, komen er heel veel mensen langs”, klinkt het.

Procedure afwachten

De voorgestelde alternatieven konden op weinig bijval rekenen bij het gemeentebestuur. “Het is niet de bedoeling dat de hondenliefhebbers met de auto naar de losloopzone komen”, zeggen N-VA-schepenen Danny Van de Velde en Michaël Heyvaert. “Bovendien is verlichting geen argument, omdat de hondenlosloopzone enkel betreden mag worden van zonsopgang tot zonsondergang”, verduidelijkt Heyvaert. “We zullen de opmerkingen over het broedgebied van de hazen wel meenemen”, zegt Heyaert. De meerderheidspartijen zullen vooreerst de lopende procedure afwachten alvorens andere opties te bekijken.