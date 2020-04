Oppositiepartijen beschouwen gemeenteraad via e-mail als 1 aprilgrap: “Waarom geen digitaal debat?” emz

03 april 2020

19u44 4 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur besloot de gemeenteraad van april via e-mail te laten verlopen indien de coronamaatregelen verlengd worden. Dat stootte op veel ongeloof bij de oppositiepartijen. Zij beschouwden die aankondiging zelfs als een 1 aprilgrap. De meerderheidspartijen reageren verbolgen. “Die onvolwassen reactie getuigt van een gebrek aan samenwerking om zo snel en goed mogelijk door deze tijden te komen”, klinkt het.

Door de uitbraak van het coronavirus was ook de gemeente Zoersel genoodzaakt maatregelen te treffen om een verdere verspreiding tegen te gaan. “De gemeentebesturen moeten vanuit hun voorbeeldfunctie een duidelijk signaal geven naar de burgers toe om het fysiek vergaderen te vermijden. Echter moet het gemeentebestuur ook blijven werken als orgaan en is dus de gemeenteraad een noodzakelijke vergadering om de werking van de gemeente te kunnen garanderen.” Zoersel besloot in maart de gemeenteraad niet te laten doorgaan. Het bestuur nam de beslissing om de gemeenteraad van april te laten doorgaan via e-mail. Die zou verlopen volgens het model van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

Gebrek aan debat

Toen de oppositiepartijen het tijdsschema van de gemeenteraad kregen van gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos, reageerden die verbijsterd. “Vooral bij de zinsnede ‘om 21.30 uur sluit de voorzitter het debat met een e-mail naar alle raadsleden’ rolden de tranen over mijn wangen. Een ‘debat’ via e-mail?”, zegt Tom Sleeuwaert, gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL.

CD&V Zoersel betwijfelt eveneens of een debat via e-mail mogelijk is. “Het overleg met de fractieleiders over het verloop van de gemeenteraad aanstaande maandag kan wel via technieken als Zoom, Microsoft Teams of Hangout. Waarom kunnen die digitale tools niet ook voor de gemeenteraad gebruikt worden? Het lijkt wel alsof men elk debat met de oppositie uit de weg gaat”, zegt fractieleider Roel Van Elsacker.

Ook Vlaams Belang trekt de voorgestelde manier van werken in vraag. “Op die manier wordt de gemeenteraad herleid tot een digitale brievenbus. Vragen en opmerkingen vanuit de oppositie moeten via e-mail worden bezorgden en worden met een e-mail beantwoord. Het verleden toont aan dat niet werkt. We hebben al dikwijls genoeg meegemaakt dat vragen die niet beantwoord werden op de gemeenteraad een schriftelijk antwoord kregen na de feiten. Die waren echter meestal zeer kort en naast de kwestie. Als we op die manier een volledige gemeenteraad gaan laten verlopen, betekent dat niet meer of minder dan dat de oppositie monddood wordt gemaakt en haar rol niet kan spelen, en al zeker niet wanneer op voorhand een strikt tijdsschema wordt opgelegd”, aldus fractieleider Jos van Dongen.

Een uitgereikte hand

Volgens het gemeentebestuur zijn er redenen te meer om de gemeenteraad via e-mail te laten verlopen. “De laatste maanden hebben we records gebroken. De gemeenteraden duren tot in de vroege ochtend, omdat er lange debatten gevoerd worden. Dat staat het gebruik van alternatieve manieren als Microsoft Teams in de weg, aangezien de voorzitter daarbij niet de mogelijkheid heeft om de debatten in lengte te beperken.”

Verder vinden de meerderheidspartijen het van belang dat alles correct verloopt. “Het is niet haalbaar om tegen de volgende gemeenteraad de nodige technologische voorzieningen te treffen die het stemmen via Microsoft Teams of soortgelijke wegen een juridische basis geven. We willen geen gemeenteraad inrichten waarbij de rechtsgeldigheid van de stemmen achteraf in vraag kan gesteld worden.”

Het gemeentebestuur betreurt de manier waarop de oppositiepartijen gereageerd hebben. “Onze gemeenteraadsvoorzitter heeft alle fractievoorzitters enkele dagen terug uitgenodigd om aanstaande maandag een open gesprek te voeren om het verloop van de gemeenteraad te bespreken. Spijtig genoeg werd zijn bericht met de vraag om constructief samen te werken ondertussen al op een onvolwassen reactie onthaald. We steken in deze moeilijke tijden nog steeds onze hand uit om samen te werken en prioriteit te schenken aan het oplossen van de problemen die momenteel afgehandeld moeten worden”, klinkt het besluit.