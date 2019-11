Oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel wil ook stabiliteitsonderzoek voor bouwwerf Technische Dienst Ewoud Meeusen

13 november 2019

16u48 6 Zoersel De oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel wil het stabiliteitsonderzoek van De Vleugel in de Achterstraat uitbreiden naar de werkzaamheden voor de nieuwe Technische Dienst. In afwachting van de resultaten wil h-EERLIJK Zoersel de werken opschorten. Daartoe ziet schepen van openbare werken Danny Van de Velde (N-VA) geen enkele gegronde reden.

Op 16 september 2019 gaf de gemeente Zoersel de opdracht aan studiebureau MMS & Partners voor een stabiliteitsonderzoek van De Vleugel in de Achterstraat. Het gebouw dat dateert uit 2012, vertoont scheuren in de muren en barsten in de ramen die mogelijk te wijten zijn aan problemen met stabiliteit.

De oppositiepartij van fractieleider Tom Sleeuwaert wil met bijkomend stabiliteitsonderzoek vooral vermijden dat de Technische dienst hetzelfde lot ondergaat als De Vleugel: “Nu het gemeentebestuur een vakkundig bureau onder de arm heeft genomen voor De Vleugel, zou het zinvol zijn om het bureau ook een stabiliteitsonderzoek te laten doen voor de Technische Dienst voor bijkomende conclusies en aanbevelingen”, vertelt fractieleider Sleeuwaert.

Ergernis

Volgens schepen van Openbare Werken Danny Van de Velde is het voorstel van h-EERLIJK Zoersel enkel een beschadigingsoperatie die de gemeentelijke diensten verdacht maakt: “De problemen van De Vleugel mogen niet zonder meer getransponeerd worden naar de constructie van onze nieuwe Technische Dienst. Wij behouden al het vertrouwen in onze gemeentelijke diensten en Van Roey”, zegt Van de Velde. Het gemeentebestuur ziet dan ook geen enkele reden tot opschorting. Volgens Van de Velde trekt h-EERLIJK Zoersel alles in twijfel voor persbelangstelling.

Voorzichtigheid geboden

Volgens Sleeuwaert is enige voorzichtigheid toch geboden: “Wij hebben geen enkele twijfel bij de kwaliteit van het sonderingsverslag van de Technische Dienst, maar ook dat van De Vleugel kon de schade na 7 jaar niet voorspellen. De coalitie kan dus nooit 100 procent zeker weten dat er met de nieuwe Technische Dienst niet hetzelfde kan gebeuren als met De Vleugel. Als de coalitie ons uitbreidingsvoorstel van het stabiliteitsonderzoek weigert, meent het gemeentebestuur ten onrechte dat ze daarover wél zeker is, hoewel de Technische Dienst net als De Vleugel op het vroegere drassige gebied van de Achterstraatse Beek ligt”, zegt Sleeuwaert

Sleeuwaert meent ondanks de verwijten van Van de Velde dat h-EERLIJK Zoersel enkel de inhoudelijke rol van oppositie wil innemen: “Wij hebben veel respect voor onze gemeentediensten. Dat de gemeente een stabiliteitsonderzoek voor De Vleugel inlast, is volgens ons een teken van goed bestuur. Onze partij heeft echter ook veel tijd geïnvesteerd om het dossier grondig uit te spitten. Wij willen gewoon vermijden dat een dure investering achteraf ook niet nog eens grote kosten oplevert.”

Reactie Vlaams Belang

Voorzitter van Vlaams Belang Zoersel Wouter Bollansée reageerde ondertussen reeds op het voorstel met de mededeling dat Stan Meeussen al jaren geleden waarschuwde voor de risico’s die de bouw van een nieuwe Technische Dienst met zich meebracht. Enkele weken geleden heeft Vlaams Belang ook een plaatsbezoek aan De Vleugel aangevraagd om alles nader te onderzoeken.