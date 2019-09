Oppositiepartij CD&V eist veilige oversteekplaats voor voetballertjes FC Alberta Schilde: “Leg er een zebrapad” Toon Verheijen

18 september 2019

20u11 5 Zoersel Oppositiepartij CD&V heeft woensdagavond actie gevoerd ter hoogte van het voetbalterrein van FC Alberta Schilde aan de Raymond Delbekestraat- Waterstraat, op de grens van Zoersel en Schilde. De actievoerders eisen maatregelen om de voetballertjes veiliger de straat te laten oversteken.

De terreinen van FC Alberta Schilde liggen eigenlijk op het grondgebied van Zoersel. Het aantal leden van de club is de laatste jaren nogal toegenomen en dat betekent een redelijke drukte op trainingsavonden zoals die op woensdag. “En dat komt vooral omdat de parking eigenlijk te klein is en heel wat ouders noodgedwongen hun wagen moeten parkeren in de straten aan de overkant”, zegt Hans Hanssen van CD&V Schilde. “Het probleem is dat ze de Waterstraat dan moeten oversteken en daar is niet echt een oversteekplaats voorzien met alle gevolgen van dien.”

Roel Van Elsacker van CD&V Zoersel sluit zich daarbij aan. “En het is niet alleen gevaarlijk voor wie met de wagen komt. Ook voor fietsers – en dat moedigen we natuurlijk alleen maar aan – is het niet veilig om daar de baan over te steken.”

Zebrapad

De actievoerders doen dan ook een warme oproep aan hun twee gemeentebesturen om in te grijpen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan een zebrapad, duidelijke signalisatie en een snelheidsbeperking. Het punt kwam al eens ter sprake op de gemeenteraad van Schilde en zal ook in Zoersel geagendeerd worden. “We pleiten voor een intergemeentelijk overleg omdat de Waterstraat en de Raymond Delbekestraat op de grensscheiding liggen van de twee gemeenten”, zegt Katrien Schrijvers.