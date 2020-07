Oppositie wil rattenvanger ook op privédomein inzetten: “Thuis al 70 ratten gevangen” emz

06 juli 2020

20u09 0 Zoersel Oppositiepartijen CD&V Zoersel en h-EERLIJK Zoersel vragen dat de rattenvanger ook op privéterrein ingezet wordt. Oppositiepartijen CD&V Zoersel en h-EERLIJK Zoersel vragen dat de rattenvanger ook op privéterrein ingezet wordt. Verschillende Zoerselse wijken kampen immers met een rattenplaag . “Ik heb bij mij thuis al 70 ratten gevangen en ik heb geen kippen of mesthoop”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Alex Verbergt.

Door de droogte planten de ratten zich razendsnel voort. De warmte doet ze ook uit de riolen komen om bovengronds op zoek te gaan naar water. Dat zorgt in Zoersel voor onaangename taferelen van ratten die over het terras en door de tuin trippelen. Een oproep op Facebook om daar iets aan te doen, leidde tot een stormvloed van reacties. Talloze burgers hebben last van ratten.

Zelf bestrijden

Tot vorig jaar verdeelde de gemeente rattenvergif onder de inwoners, nu niet meer. Voor de bestrijding op privéterrein is de Zoerselaar sinds dit jaar zelf verantwoordelijk. Dat is ook het geval in alle andere Vlaamse gemeenten. De rattenverdelger komt enkel nog op openbaar domein en enkel daar legt hij buizen gevuld met gif in de waterlopen. Hij geeft wel advies over bestrijding.

Naar aanleiding van de rattenplaag vraagt h-EERLIJK ZOERSEL om het takenpakket van de rattenvanger te herbekijken. De oppositiepartij wil niet alleen adviserende, maar ook een bestrijdende rol. “Preventie is heel belangrijk, maar hoe goed je je best ook doet om hiermee rekening te houden, je hebt niet alles zelf in de hand. De gemeente stimuleert het houden van kippen om groen- en keukenafval te verwerken, maar ook die trekken ratten. Indien de rattenvanger deze plaag niet alleen kan bestrijden, verwachten we dat de gemeente een gespecialiseerde firma inzet.”

Kippen

Vorige week wees Van de Velde er nog op dat ‘s avonds te veel etensresten aan de kippen geven, een belangrijke oorzaak is van de ratten. CD&V Zoersel beseft dat de Zoerselaar zelf een inspanning moet leveren door dat te vermijden en onder meer de voedselvoorraad af te sluiten. Maar de partij meent dat als de burgers de bestrijding zelf niet onder controle hebben, de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. “De ratten beginnen echt een plaag te worden. Actie is nodig!”, benadrukt Luc Kennis.

Net als h-EERLIJK ZOERSEL pleit CD&V ervoor de rattenvanger opnieuw ten volle in te zetten. Daarnaast vraagt de oppositiepartij alternatieve vormen van bestrijding. “De gemeente zou bijvoorbeeld voor een periode van een maand rattenvallen kunnen ontlenen. Met het juiste lokaas werken die vaak veel effectiever dan het rattengif dat als particulier te verkrijgen valt. Daarenboven is het milieuvriendelijke”, stelt CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker voor.