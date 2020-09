Oppositie wil rattenvanger ook inzetten op privéterrein, meerderheid benadrukt dat ze burger blijft bijstaan met advies emz

02 september 2020

14u15 1 Zoersel CD&V, Vlaams Belang en h-EERLIJK ZOERSEL hebben op de gemeenteraad van augustus ervoor gepleit CD&V, Vlaams Belang en h-EERLIJK ZOERSEL hebben op de gemeenteraad van augustus ervoor gepleit de rattenvanger opnieuw op privéterrein in te zetten . Het gemeentebestuur maakt duidelijk dat in heel Vlaanderen de rattenbestrijding op privaat domein de verantwoordelijkheid is van de burger, maar dat de rattenvangers burgers bij een probleem op hun grond nog steeds advies geven. Dat vindt de oppositie onvoldoende vanwege een ‘rattenplaag’. Die is er niet, reageren de meerderheidspartijen.

Eind juni deed Zoerselaar Annelies Wouters in een lokale Facebookgroep een oproep om de rattenproblematiek bij de gemeente aan te kaarten. Daarop regende het reacties van mede-inwoners, zelfs met foto’s van ratten die op klaarlichte dag over het terras trippelen om uit een waterbakje te drinken.

Als een rattenprobleem op privédomein ondanks preventiemaatregelen toch opduikt, willen we dat de rattenvanger ook op privédomein kan optreden, wanneer een burger dit vraagt Tom Sleeuwaert

Volgens schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) was die verhoogde zichtbaarheid te wijten aan de extreme droogte, waardoor de ratten uit de riolen komen op zoek naar water. De bevoegde schepen gaf aan dat de gemeente professionele rattenbestrijders inzet om de ratten te verdelgen. Dat is sinds januari enkel op privaat domein, al blijft de gemeente bij een rattenprobleem op privédomein advies geven.

Optreden na falende preventiemaatregelen

Met die repliek nam de oppositie geen genoegen. Ze kaartte het probleem aan op de gemeenteraad van 25 augustus. Daarbij wijzen de drie oppositiepartijen ook op het feit dat de gemeente Zoersel geen rattenvergif meer verdeelt, in tegenstelling tot gemeenten als Malle, Schilde of Brasschaat. “Burgers kunnen wel terecht in de winkel, maar dit rattenvergif is niet zo sterk en mist dan ook zijn doel. Bovendien is er een risico voor andere dieren die van het gif eten, als het vergif niet professioneel wordt geplaatst”, aldus h-EERLIJK ZOERSEL-gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert namens de ganse oppositie.

Op die manier wil de oppositie vooral de noodzaak van rattenvangers op privéterrein duidelijk maken. “We willen het takenpakket van de rattenvanger weer uitbreiden. Sensibilisering en advies moet een prioriteit blijven, maar als ondanks preventiemaatregelen toch een rattenprobleem opduikt op privédomein, willen we dat de rattenvanger ook op privédomein kan optreden, wanneer een burger dit vraagt”, vervolgt Sleeuwaert.

Ieder probleem melden

Opnieuw verwijst het bestuur naar het feit dat ratten op privaat domein de verantwoordelijkheid is van de burger. “Die regel is al jaren in Vlaanderen van toepassing en sedert januari heeft Zoersel haar regelgeving aangepast aan dit uniforme principe”, klinkt het. Op openbaar domein worden één rattenvanger en twee rattenvangers in opleiding ingezet om het ongedierte op publiek terrein verdelgen. Al blijven ze ook advies verlenen op privaat terrein. “Daarmee doet Zoersel duidelijk meer dan wat door de Vlaamse overheid wordt opgelegd en meer dan vele andere gemeenten, waar geen advies op maat wordt gegeven”, aldus de meerderheidspartijen.

De provinciaal verantwoordelijke voor rattenbestrijding heeft na een terreinbezoek gezegd dat hier geen verhoogde rattenpopulatie is Gemeentebestuur

De schepen voor Openbare Werken roept op om ratten te blijven melden. “Ik herhaal duidelijk dat iedere melding voor ons belangrijk is. Zowel op openbaar als privéterrein. Ook voor meldingen op privéterrein zullen we de inwoners optimaal bijstaan om hun problemen op te lossen. Aan iedere melding geven we rechtstreeks gevolg zodat de burger niet het gevoel moet krijgen alleen overgelaten te zijn in de strijd tegen de bruine rat. Het is een vervelend probleem dat van alle tijden is. We kunnen dat alleen onder controle krijgen als iedereen zich inzet, zowel de gemeente als de burger.”

Géén verhoogde populatie

Daarnaast countert de gemeente de gedachte dat er een rattenplaag is. “De provinciaal verantwoordelijke voor rattenbestrijding heeft na een terreinbezoek gezegd dat er hier geen verhoogde rattenpopulatie is. Noch in vergelijking met andere jaren, noch in vergelijking met de buurgemeenten. Hij merkte op dat in alle gemeenten een verhoogde waarneming is van ratten. Burgers zijn door de corona nu meer thuis en hebben de kans om de aanwezige ratten waar te nemen”, licht de meerderheid toe. En daar kwam dan nog eens de aanhoudende droogte bij. “Ratten zijn franker en gaan ook overdag op zoek naar eten en drinken”, klinkt het.

