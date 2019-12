Oppositie vindt uitleensysteem herbruikbare bekers gevaar voor volksgezondheid emz

11u21 1 Zoersel De gemeente Zoersel stelt tijdelijk 1.000 herbruikbare bekers ter beschikking voor kleine evenementen. De verenigingen staan zelf in voor de reiniging daarvan. Oppositiepartijen h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang vinden dat allerminst een goed idee: “De gemeente leent die wel uit, maar zal geen controle hebben over de staat van de bekers. Dat is een gevaarlijke zaak als iemand door slechte reiniging een ziekte oploopt”, zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Bollansée.

Momenteel is de gemeente Zoersel in overleg met Igean en KINA om een grootschalig systeem te ontwikkelen voor herbruikbare bekers. Daarom leent de gemeente ter overbrugging in de eerste maanden van 2020 kosteloos haar set van 1.000 herbruikbare bekers uit aan verenigingen via de uitleendienst. Ze moeten zelf instaan voor de ‘final wash’.

Alternatief

Met dat idee zijn Vlaams Belang en h-EERLIJK ZOERSEL niet akkoord: “Als we geen fysieke controle hebben over die bak bekers, kunnen we dat beter niet doen”, zegt gemeenteraadslid van h-EERLIJK Zoersel Tom Sleeuwaert. Ook Vlaams Belang is daar niet voor te vinden: “De gemeente draagt nog altijd de eindverantwoordelijkheid als ze de bekers uitleent”, zegt Bollansée. Hij zou eerder willen werken met een externe partner: “Subsidieer bijvoorbeeld vijftig procent van de kosten die de evenementen maken bij een bedrijf als Ecocup”, zegt Bollansée.

Rul heeft echter duidelijke afspraken gemaakt met de verenigingen: “Het gaat enkel om de kleine evenementen. Die willen we uit de nood helpen. Ze moeten er zelf borg voor staan dat de bekers proper worden doorgegeven. Over dit tijdelijk overbruggingssysteem was zowel de jeugdraad als de sportraad tevreden”, besluit schepen voor sport en jeugd Olivier Rul (Open Vld).