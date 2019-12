Oppositie verontwaardigd over totaalverbod vuurwerk: “In ons hemd gezet” Ewoud Meeusen

10 december 2019

17u54 1 Zoersel De burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) en schepenen besloten op het college van 2 december een totaalverbod op vuurwerk door te voeren in de gemeente. Ondanks dat er op de gemeenteraad van november de optie voor een publieke oproep open gehouden werd, gebeurde dat toch niet. Dat was niet naar de zin van de oppositie: “Het college heeft de gemeenteraad in zijn hemd gezet. En zichzelf ook”, klinkt het bij voormalig burgemeester Katrien Schryvers (CD & V).

De feestelijke overgang van 2019 naar 2020 zal dit jaar voor Zoersel zonder vuurwerk gebeuren. Dat werd op het college van burgemeester en schepenen van 2 december beslist. Vorig jaar gold in Zoersel al een totaalverbod op vuurwerk, al kon de burgemeester daar wel uitzonderingen op toelaten. De gemeenteraad besloot om de regelgeving daarrond dit jaar strenger te maken. De meerderheidspartijen stelden voor om het vuurwerk op één centrale plaats in één deelgemeente toe te laten. Daarop kwam het amendement van CD&V dat dit dan ofwel door de gemeente ofwel door ervaringsdeskundigen zou georganiseerd worden. Dat werd door een meerderheid van 16 gemeenteraadsleden goedgekeurd.

De oproep naar vrijwillige organisatoren werd niet gelanceerd, hoewel verschillende instanties als café Lindeloo zich kandidaat stelden: “We kregen voor die publieke oproep negatief advies van de brandweer. Daarnaast was het kort dag om daarna op een correcte en veilige manier de geschikte kandidaten te selecteren. Om het vuurwerk zelf te organiseren als gemeente, is er dit jaar geen budget”, vertelt burgemeester Verstreken. Dat betekent de facto een totaalverbod op vuurwerk, ook op oudejaarsavond.

Verontwaardigde oppositie

De oppositiepartijen reageren verbolgen: “Ons amendement dat het door de gemeente of door professionele vrijwilligers zou georganiseerd worden, werd door zes van de zeven schepenen goedgekeurd. Dat ze nu die oproep dan niet lanceren op het college van 25 november of 2 december, getuigt gewoonweg van een ondoordacht en inconsequent beleid”, zegt voormalig burgemeester en huidig gemeenteraadslid Katrien Schryvers (CD&V).

Ook Vlaams Belang is in de verste verte tevreden met de gang van zaken: “Wij zijn niet te spreken over de laatste frats van de burgemeester. Haar beslissing om vuurwerk te verbieden is eenzijdig gebeurd”, zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Bollansée. Burgemeester Verstreken wil de verontwaardiging pareren: “Laat ons duidelijk zijn. De beslissing op de gemeenteraad betekent nog steeds dat de burgemeester de mogelijkheid heeft om een oproep te lanceren. Dat wil niet zeggen dat dat daarom ook per definitie moét gebeuren”, zegt Verstreken.

Einde traditie

De oppositiepartijen betreuren vooral het einde van een gewoonte: “Vorig jaar was vuurwerk afsteken in Zoersel nog een traditie, nu is die er helemaal niet meer. Het zou een betere oplossing zijn geluidsarm vuurwerk toe te staan”, zegt gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK Zoersel). Ook Roel Van Elsacker, fractieleider van CD&V vindt de beslissing bijzonder jammer: “Het vuurwerk brengt buurten samen en bevordert het samenleven.” Dat het vuurwerk dit jaar niet plaatsvindt, heeft voor Verstreken geen consequenties voor de toekomst: “De mogelijkheid bestaat om dat volgend jaar anders te doen”, besluit Verstreken.