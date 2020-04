Oppositie misnoegd over reactie gemeentebestuur: “Argumenten om géén digitaal debat te houden, snijden geen hout” emz

04 april 2020

16u37 1 Zoersel Op woensdag 1 april kregen de Zoerselse fractieleiders het Op woensdag 1 april kregen de Zoerselse fractieleiders het bericht dat de gemeenteraad van april via e-mail zou plaatsvinden indien de coronomaatregelen verlengd zouden worden. Volgens de oppositiepartijen Vlaams Belang, h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V was dat een eenzijdige beslissing zonder overleg over de manier van debatteren. Daarenboven zijn ze ervan overtuigd dat een digitale gemeenteraad veel doeltreffender zou zijn. “Ik ben er niet van overtuigd dat dat in de context meerderheid en oppositie zal werken”, reageert burgemeester Verstreken (N-VA).

Op vrijdag 27 maart richtte CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker zich tot gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) met de vraag tot overleg. “Ik wilde bespreken welke dringende acties nodig waren om elke Zoerselaar optimaal door deze crisis te krijgen. Het is belangrijk dat we als gemeenteraad gedragen beslissingen nemen. Mijn voorstel om te bespreken op welke manier de gemeenteraad van april zou doorgaan, werd zowel door de fractieleiders van de oppositie als door de voorzitter van de gemeenteraad positief onthaald. De gemeenteraadsvoorzitter liet op vrijdag 27 maart zelf nog weten dat hij mijn idee op het schepencollege van maandag 30 maart zou voorleggen.”

Van Elsacker hoopte op een overleg hoe die gemeenteraad zou plaatsvinden. “Op 1 april kregen we echter het antwoord dat de beslissing al gevallen was: de gemeenteraad zou doorgaan via e-mail. Op maandag 6 april zou er dan een overleg met de fractieleiders zijn om het verloop daarvan te bespreken. We waren enorm teleurgesteld dat er geen voorstel kwam over hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Veel inspraak over de manier van debat hadden wij als oppositie dan niet meer”, zucht Van Elsacker. Ook h-EERLIJK ZOERSEL betreurt de manier van communicatie. “Er was geen enkel voorafgaand afstemmingsmoment en ook niet de minste opening om de praktische gang van zaken te bespreken over de partijen heen”, zegt gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert.

Digitaal debat

De oppositiepartijen pleiten nog steeds voor een digitaal debat via moderne tools als Zoom, Microsoft Teams of Hangout. Volgens de meerderheidspartijen staat de lange traditie aan tussenkomsten en een weinig juridische basis dat in de weg. “Ook al beschikt iedereen over de juiste digitale toepassingen, toch is het in de context van een gemeenteraad volgens mij weinig geschikt om dat op die manier te doen. De methode mag dan wel gewild zijn, het gaat immers om een spanning tussen wat het gemeentebestuur enerzijds en de oppositie anderzijds wil.”

Die argumentatie kan Van Elsacker weinig overtuigen. “Een gemeenteraad via e-mail is weinig wenselijk. Mits goede afspraken zou een debat via videochat perfect mogelijk zijn. Die zouden op het overleg met de gemeenteraadsvoorzitter en de fractieleiders van aanstaande maandag gemaakt kunnen worden. Daarenboven zou iedereen via een chatbox naast de videochat het woord kunnen vragen. Het stemmen zou na afloop van het debat met één e-mail per raadslid kunnen gebeuren. De argumenten om géén digitaal debat te houden, snijden dus geen hout. Ik hoop echt dat het gemeentebestuur na het overleg op maandag nog van koers wijzigt.”

Daarenboven vindt de CD&V-fractieleider het betreurenswaardig dat het gemeentebestuur beweert dat enkel zij de hand reikt. “Ik heb zélf voorgesteld hoe we de komende periode de impact van de coronacrisis op de Zoerselaar kunnen beperken. Zelfs nadat er een verhitte discussie ontstond nadat de oppositie verkeerdelijk dacht dat een gemeenteraad via e-mail een 1 aprilgrap was, heb ik vanuit de verenigde oppositie opnieuw de hand gereikt aan het gemeentebestuur. Het wordt tijd dat we over de grenzen van de meerderheid en oppositie naar goede oplossingen zoeken voor de Zoerselaar”, klinkt het.

Openbaarheid van bestuur

Volgens Vlaams Belang Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL komt door een gemeenteraad via e-mail de openbaarheid van bestuur in het gedrang. “Als de gemeenteraad herleid wordt tot een mailinglijst, kan geen enkele burger opvolgen wat er in zijn gemeente gebeurt. Wanneer die digitaal gebeurt, kan de opname daarvan daags nadien reeds online staan. Nu zal het verslag van de gemeenteraad van april pas online komen als dat bij de gemeenteraad in mei wordt goedgekeurd. Nu de gemeenteraad in maart is afgelast, krijgt de Zoerselaar pas tweeënhalve maand na de aankondiging van de federale coronamaatregelen te horen wat er op de gemeenteraad werd besproken over de getroffen maatregelen in Zoersel. Dat is ongehoord!”

Verstreken geeft toe dat dat verslag pas in mei na goedkeuring van de gemeenteraad zal verschijnen. “Zoals na een fysieke gemeenteraad moeten de gemeenteraadsleden bij de aanvang van de volgende gemeenteraad nog aanvullingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad kunnen doen. Het is zo dat deze andere manier van werken een bepaald effect heeft op het democratisch gehalte. Volgens het Agentschap van Binnenlands Bestuur wordt een gemeenteraad via e-mail echter nog altijd beschouwd als een goede praktijk waarbij de democratische garanties geëerbiedigd worden”, besluit de Zoerselse burgemeester.