Oppositie legt lokale corona-cadeaubon van 10 euro voor iedere inwoner opnieuw op tafel emz

07 augustus 2020

23u44 0 Zoersel Vlaams Belang Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL stellen opnieuw voor om iedere inwoner een Zoerselcheque ter waarde van tien euro te geven. Op die manier willen de twee oppositiepartijen de middenstand steunen. De meerderheidspartijen blijven weigerachtig. “Het is een cadeau aan de burgers en geen injectie in de plaatselijke economie”, reageert schepen voor Lokale Economie Olivier Rul (Open Vld).

Het voorstel werd reeds eind maart geopperd door h-EERLIJK ZOERSEL. De gemeenteraad besloot het idee eind april af te keuren. Wel konden handelszaken die de deuren moesten sluiten, een beroep doen op een eenmalige financiële steun van 500 euro.

Extra zuurstof

Omdat de coronacrisis langer duurt dan verwacht, besloot h-EERLIJK ZOERSEL het idee opnieuw op de agenda te zetten. Daarbij krijgt het steun van Vlaams Belang Zoersel. Iedere volwassene zou één cheque ter waarde van tien euro krijgen om te gebruiken bij de aangesloten Zoerselse handelszaken. Het kostenplaatje: 170.000 euro. Dat bedrag zou volgens de twee politieke partijen voor de helft gerecupereerd kunnen worden uit het voorstel van de meerderheid om getroffen Zoerselse ondernemers een hinderpremie van 500 euro uit te keren.

Die laatste steunmaatregel volstaat volgens de verenigde oppositie niet. “Op korte termijn moet de Zoerselse middenstand extra zuurstof krijgen. De cheque zal dan ook slechts tot 31 december geldig zijn. Op deze manier pompen we 170.000 euro in de Zoerselse economie en krijgt elke Zoerselse volwassenen tien euro extra koopkracht. We roepen de Zoerselaar ook op de Zoerselcheque specifiek te besteden in sectoren die het zeer moeilijk hebben zoals de horeca. De Zoerselaar zal zijn lokale handelaar trouwens niet eenmalig, maar blijvend leren kennen”, klinkt het.

Op deze manier willen h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang Zoersel de Zoerselcheque opwaarderen. “De bon krijgt dan eindelijk de aandacht die het verdient. Het bestuur moet deze actie in een ruimer geheel kaderen. Ook daarrond zullen we de nodige voorstellen doen.” De twee oppositiepartijen hopen op de constructieve medewerking van de andere partijen.

Kaart van toerisme trekken

Het gemeentebestuur blijft echter bij zijn oorspronkelijk standpunt. “In maart hebben N-VA, Groen, Open Vld en CD&V tegen gestemd. Het is vreemd dat ze nu opnieuw met dit punt komen. Daarenboven is het geen steun voor de handelaar, maar tien euro voor de burger. De kans is trouwens groot dat die besteed wordt bij grote ketens als Delhaize en JBC. Dat was niet het geval bij de 500 euro nettopremie. Een tachtigtal handelszaken hebben daarop ingetekend en daar zitten geen grote ketens of retailers bij”, zegt Rul.

De schepen voor Lokale Economie beseft wel dat de crisis nog lang kan duren. “In dat geval komen er nog andere dingen aan. Maar we moeten ook wachten op steun van bovenaf zoals bij de verenigingen het geval was. Daarenboven trekken wij honderd procent de kaart van toerisme. De nieuwe wandelroutes en fietsroutes passeren langs de lokale horeca. Ook Land van Playsantiën heeft daar aandacht voor. Dat is doelgericht denken op lange termijn. Nogmaals: met een Zoerselcheque voor iedere bewoner, help je de consument en niet de getroffen handelaar”, besluit Rul.