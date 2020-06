Oppositie kritisch over projecten ‘betaalbaar wonen’: “Meer dan 400.000 euro is écht niet betaalbaar” emz

29 juni 2020

15u04 0 Zoersel In het kader van betaalbaar wonen heeft de gemeenteraad vorige week de bijzondere verkoopsvoorwaarden voor de site ‘De Blokskens’ goedgekeurd. Oppositiepartijen h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V stellen zich vragen bij de betaalbaarheid. “We vrezen dat het project aan ‘De Blokskens’ een stuk duurder zal uitvallen”, aldus h-EERLIJK ZOERSEL fractieleider Tom Sleeuwaert.

Voor jonge Zoerselaars is een betaalbare woning vinden in eigen gemeente allesbehalve een evidentie. In juni was in Het Laatste Nieuws nog te lezen dat Zoersel tot de vijf duurste gemeenten in de provincie Antwerpen behoort. De gemiddelde prijs steeg zelfs met 5,3 procent. Daarom doet de gemeente Zoersel inspanningen om ‘betaalbare woningen’ aan te bieden aan haar inwoners.

Eén van die projecten is dat aan de doodlopende straat ‘Tuimelaar’ bij de Kattenberg in Halle-Zoersel. Projectontwikkelaar ‘Beer Wonen’ bouwt daar twaalf woningen. Op vraag van de gemeente zullen er drie ‘betaalbare woningen’ verkocht worden: dat betekent dat de gronden aan 80 procent van de marktwaarde worden. Desondanks moeten kopers 345.000 euro tot 435.000 euro ophoesten, exclusief kosten en btw. “Meer dan 400.000 euro, dat is écht geen betaalbaar wonen meer. Geen wonder dat slechts drie kandidaten zich inschreven. Die haakten intussen ook allemaal af”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

20 procent korting

Met die kennis in het achterhoofd staat CD&V ook achterdochtig tegenover het project ‘De Blokskens’ in Halle-Zoersel. Vier van de vijf percelen op de grond van een vroeger gemeentemagazijn zouden toegewezen worden aan jonge Zoerselaars. Eveneens met 20 procent korting op de grond.

Maar de kopers moeten niet enkel de grond kopen of in erfpacht nemen, maar moeten een woning op plan kopen. De gemeente zoekt zelf een projectontwikkelaar die de plannen zal opmaken en alle woningen zal bouwen. Zo kan de architecturale eenheid gegarandeerd worden. “Het geeft de kandidaat-kopers wel minder vrijheid om een huis van hun keuze te bouwen, alsook om dat bijvoorbeeld zelf te doen. Natuurlijk heeft dat een grote invloed op de totale kostprijs”, zegt Schryvers.

Alleen de grond?

Daarbij vraagt CD&V zich af wat de kopers zullen moeten uiteindelijk zullen moeten betalen. “Onze fractie wil dat betaalbaar wonen ook écht betaalbaar wonen is. Daarom willen we eerst zekerheid over de kostprijs die de kavels met een woning op plan in De Blokskens zullen hebben. Als blijkt dat de kostprijs te hoog is, moet alsnog de verkoop van enkel de percelen overwogen worden”, vult CD&V-gemeenteraadslid en voormalig OCMW-voorzitter Paul Van Wesenbeeck aan.

Ook h-EERLIJK ZOERSEL vindt een ‘verkoop op plan’ geen goed idee. “Je zal als koppel maar een grond aankopen en vaststellen dat je huis een stuk duurder blijkt wanneer een bouwteam aangeduid door de gemeente het plaatst. Dan is je geld uitgespaard bij de grondaankoop al snel opgesoupeerd”, zegt Sleeuwaert.