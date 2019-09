Oppositie hekelt nieuw klachtenreglement van gemeente: “Lijkt wel op de NMBS die treinen die te laat aankomen niet mee opneemt in stiptheidscijfers” Toon Verheijen

10 september 2019

21u02 1 Zoersel Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL hekelt het nieuwe klachtenreglement van de gemeente. Volgens de partij zullen een aantal klachten niet meer erkend worden als klacht en dus ook niet meer behandeld worden.

“We hadden al eens voorgesteld om het reglement aan te passen, maar de nieuwe versie bevat nog altijd te veel uitsluitingen en we hebben het gevoel dat klachten van burgers niet altijd ernstig genomen worden”, zegt raadslid Tom Sleeuwaert. “In het nieuwe reglement wil de klacht als een advies zien en wil uit de klachten leren. Dat is op zich een goed uitgangspunt, maar dat vertaalt zich niet in het reglement. Wij hebben het gevoel dat het reglement te streng is. Het aantal klachten was sowieso al laag vroeger en vorig jaar was er zelfs maar één klacht die effectief als klacht behandeld is.”

Bezwaren en petities stonden eerst niet als klacht genoteerd in het reglement, maar dat is ondertussen toch aangepast. Ook zal de indiener van een klacht binnen de drie werkdagen een antwoord krijgen in plaats van een maand. Toch zijn er volgens de oppositiepartij nog hiaten. “Een probleem dat direct kan opgelost worden is geen klacht. Vreemd, want uit die dingen kunnen we net wel leren. Bovendien zijn dingen die vaak gemeld worden misschien wel toe aan een structurele oplossing. Klachten over de regelgeving en het gevoerde beleid, zijn ook geen klachten meer. Vinden we ook vreemd net als de strafste uitzondering ‘uw klacht is duidelijk ongegrond’. Op basis van wat wordt dat beoordeeld ? Deze drie uitzonderingen zijn voor te veel interpretatie vatbaar om ze op te nemen. Het lijkt wel alsof bewust bepaalde klachten niet als klacht worden aanvaard om te kunnen aantonen dat er eigenlijk bijna geen klachten zijn. Het doet me denken aan de Belgische spoorwegen die een aantal treinen die te laat arriveren aan het perron niet meetellen in de stiptheidsstatistieken.”

h-EERLIJK ZOERSEL vroeg daarom om deze uitzonderingen te schrappen en werd hierin bijgetreden door CD&V.