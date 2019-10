Oppositie en meerderheid opnieuw op ramkoers over nieuwe dorpszaal in Halle: “Dit is pure verdachtmakerij” Toon Verheijen

11 oktober 2019

16u41 0 Zoersel Oppositiepartij h-EERlIJK ZOERSEL en de meerderheid in Zoersel zitten opnieuw op rampkoers. Volgens de oppositie zal de geplande nieuwe dorpszaal in Halle ruim 3,5 keer meer energie verbruiken dan de bestaande zal. Volgens de partij dreigt de gemeente dan ook een toegekende subsidie van 250.000 euro vanuit Europa zelf te moeten betalen. “Dit is pure verdachtmakerij en gaat voor ons meer dan een brug te ver”, reageert burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

De nieuw dorpszaal in Halle is al geruime tijd een punt van discussie. Tijdens het openbaar onderzoek werden ook heel wat bezwaren ingediend en recent besliste de gemeente zelfs een nieuw openbaar onderzoek te organiseren omdat er omgevingswerken werden bijgevoegd bij het dossier. Nu gooit oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL nog wat extra olie op het vuur. “Wij hebben zelf een analyse laten uitvoeren door een bevoegd ingenieur”, zegt Tom Sleeuwaert. “Daaruit blijkt dat de vooropgestelde innovatieve klimatisatietechnieken lang niet zo innovatief zijn. Zo zijn de gebruikte zonnepanelen een stuk minder rendabel dan de klassieke zonnepanelen. Het gevolg is wel dat de gemeente uiteindelijk zelf zal mogen opdraaien voor de gemaakte kosten omdat het niet voldoet aan de voorwaarden van de subsidie van 250.000 euro van Europa.”

Vraagtekens

Het totale project kost zo’n 400.000 euro waarbij er onder meer in de grond betonnen kuipen met een ijsbuffersysteem komen en bovenop de pastorij komen thermische panelen. Europa subsidieert zo’n 250.000 euro. “Indien er onregelmatigheden zijn, zullen deze kosten worden afgewezen en moet niet Europa, maar de gemeente Zoersel de kost geheel of gedeeltelijk op zich nemen. We hebben daarom een bevoegd ingenieur naar het door Zoersel ingediende dossier laten kijken. Zijn analyse was ontluisterend. De klimatisatietechniek blijkt helemaal niet innovatief te zijn. De gebruikte technieken blijken minder rendabel dan klassieke zonnepanelen.. De reden waarom de gemeente subsidies heeft aangevraagd, is net om een project van duurzame energie te realiseren voor een bestaand historisch waardevol gebouw. Nu laat ze het overgrote deel van de energieopwekking, dat bij een nieuwbouw hoort, mee financieren door Europa. Het energieverbruik van de zaal is veel hoger dan het werkelijk energieverbruik van de bestaande zaal aan de Lindedreef. Het jaarverbruik van de huidige zaal bedraagt ongeveer 20.450 kWh/jaar. Voor de nieuwe zaal rekent men 3,5 keer méér: 72.500 kWh/jaar. In de nieuwe zaal wordt gekozen voor vloerverwarming. Het op temperatuur houden van de zaal tussen de activiteiten door zal liefst 80% van het volledige energieverbruik in beslag nemen. Dit is absoluut geen duurzame keuze. De coördinator van de financiële unit van het subsidieprogramma liet in haar laatste schrijven niets aan het toeval over: ‘U mag er in elk geval op berusten dat, indien het project niet oplevert wat is beloofd, de betrokken partners geen recht hebben op een terugbetaling van het Programma.”

Verdachtmakerij

De meerderheid reageert verbolgen op de nieuwe demarche van de oppositie. “Wij hebben er voor gekozen om Europese subsidies aan te vragen om in zekere zin te experimenteren hoe je met vernieuwde technieken toch een gebouw met erfgoedwaarde energiebewust kunt beheren”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “Gewone zonnepanelen zouden het gebouw ontsieren en terecht protest ontlokken. De andere panelen hebben een rendement dat anders is, maar dat is geweten. We zullen inderdaad de grote lijnen moeten naleven van de overeenkomst met Europa. Daarom dat we werken met thermische zonnepanelen die geïntegreerd worden in de leien van de pastorij. De uitvoering ervan kan en zal hierbij nog verder moeten uitgewerkt worden. Vanuit technisch oogpunt zijn pastorij en dorpszaal als één geheel te beschouwen. Europa biedt hierbij de mogelijkheid om samen te werken met een consortium van universiteiten, andere Europese gemeenten en gespecialiseerde partners uit de industrie… die gelijkaardige problematieken willen aanpakken, elkaar willen coachen, best practices willen uitwisselen. Bovendien werkt de gemeente in dit project extra nauw samen met KampC , het expertisecentrum van de provincie Antwerpen dat gespecialiseerd is in innovatieve energiesparende technieken. Dat gemeenteraadsleden die de dorpszaal – toevallig naast hun huis gelegen – met alle middelen daar weg willen dit nu ook met het saboteren van een subsidie bij de Europese diensten, willen doen, gaat echt wel te ver. Uiteraard willen wij niet dat wij die 250.000 euro zelf moeten betalen. De verdachtmakerij ondermijnt het werk van onze en de Europese medewerkers en dat is een brug te ver.”