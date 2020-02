Opnieuw wateroverlast in wijk Meerheide, schepen bijt van zich af: “Plannen voor heraanleg liggen klaar, maar bewoners zelf blijven procederen” emz

15u43 4 Zoersel De Meerheide in Zoersel stond vandaag opnieuw blank. Het water van de ingebuisde Krekelenloop raakte in de naburige Turfstraat verstopt, met enorme plassen tot tien centimeter diep als gevolg. Volgens schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde zouden de geplande aanleg van open grachten en rioleringswerken de wateroverlast oplossen. “Maar verschillende bewoners hebben daartegen geprocedeerd”, licht Van de Velde toe.

Het water van de Krekelenloop, die vanuit de Westmallebaan onder de Meerheide door naar de Turfstraat loopt, is verstopt geraakt in de buizen in de Turfstraat. Daardoor stond de Meerheide over stroken van dertig à veertig meter blank. Voor voetgangers en fietsers was het op verschillende plekken onmogelijk om zonder natte voeten te passeren. Auto’s reden dan weer met moeite doorheen de enorme waterplassen. Een oprit liep helemaal onder water.

Bushalte

Voor Marc en Ingrid is de situatie allesbehalve een pretje. “Gelukkig wonen wij niet vlak aan de enorme plassen, maar toch zijn wij afgesloten. We wilden namelijk graag met onze honden komen wandelen, maar hier geraken we toch niet door?”, klagen de twee bewoners van de Meerheide.

Je moet al rubberen laarzen aanhebben om ergens te geraken. Onze buurvrouw heeft deze voormiddag haar dochter met de auto naar de bushalte gedaan, omdat ze er anders niet geraakte” Bewoners Marc en Ingrid

Ook wie vanuit de ondergelopen straat op woensdag naar de bushalte ‘Meerheide’ aan de Westmallebaan moest, kwam te voet of met de fiets in de problemen. “Je moet al rubberen laarzen aanhebben om er droog te geraken. Onze buurvrouw heeft deze voormiddag haar dochter met de auto naar de bushalte gedaan, omdat ze er anders niet geraakte”, zeggen Marc en Ingrid.

In de vroege namiddag kwamen de gemeentelijke diensten langs om via de putdeksels in de Turfstraat de buizen opnieuw vrij te maken. Maar volgens Marc en Ingrid zal dat de wateroverlast maar tijdelijk oplossen. Volgens hen staat hun straat immers regelmatig onder water. “Onze buren hebben ooit zelfs al zandzakjes voor hun oprit gelegd. Afgelopen zondagavond is de brandweer nog moeten langskomen. Voor de zoveelste keer waren de buizen van de beek verstopt geraakt. De gemeente zou daar toch wel iets aan mogen doen”, zucht Marc.

Procedure

De schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde erkent de regelmatige wateroverlast in de wijk van de Meerheide. “De waterloop is in de Turfstraat tussen de Meerheide en de Cyriel Buysselaan lange tijd geleden ingebuisd door de bewoners. Daardoor raakt die steeds verstopt.” Het gemeentebestuur plant daarom al verschillende jaren werken om in de wijk van de Meerheide gescheiden rioleringen met open grachten aan te leggen. “Dat zou het probleem oplossen”, zegt Van de Velde.

Om die werkzaamheden uit te voeren, moet de gemeente een deel van de bomen langs de straatkanten rooien en stukken grond onteigenen. Eind 2017 had de gemeente al een akkoord met 80 van de 138 bewoners van de wijk voor de te verwezenlijken grondinnames. “Jammer genoeg zijn verschillende bewoners tegen de bouwvergunning in beroep gegaan. Daardoor zijn wij niet aan de graafwerkzaamheden kunnen beginnen”, zucht Van de Velde. De uitvoering van de werkzaamheden staat voorlopig gepland in 2021, als de gerechtelijke procedure het toelaat.

Hoewel de gemeente nog in een procedure zit, betreuren Marc en Ingrid dat het bestuur geen tussentijdse maatregelen neemt. “Als je van plan bent om volgend jaar je dak te herstellen, maar het begint nu al te lekken, dan wacht je toch ook niet tot die grote herstelwerken om iets te ondernemen?”, klinkt het. Volgens hen is Zoersel een vergeten stuk in de gemeente: “Het lijkt alsof alles alleen maar in Sint-Antonius of Halle gebeurt. Dat vinden wij bijzonder jammer”, besluiten ze.