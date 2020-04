Opnieuw lang aanschuiven aan Zoersels recyclagepark: “Elke regeling heeft zijn voor- en nadelen” emz

17 april 2020

17u49 0 Zoersel Afgelopen vrijdagvoormiddag stonden opnieuw een dertigtal voertuigen aan te schuiven aan het recyclagepark in Zoersel. De wachttijd bedroeg langer dan een uur. Volgens milieuschepen Marc de Cordt (Groen) is het niet wenselijk halsoverkop over te schakelen op een ander systeem. “De huidige regeling zorgt voor een grotere doorstroming dan bijvoorbeeld te werken op afspraak.”

Sinds dinsdag 7 april is ook het recyclagepark aan de Maey in de gemeente Zoersel opnieuw open. Uitbater IGEAN bepaalde dat inwoners één keer per week vrije toegang hebben tot het recyclagepark. Die regeling verliep in de eerste week al bij al vlot. Afgelopen week nam de drukte toe: er ontstonden files van vierhonderd meter tot aan de Herentalsebaan, wat een wachttijd van meer dan een uur opleverde. Daarop reageert de oppositiepartij Vlaams Belang boos. “Hier hebben wij in maart al voor gewaarschuwd. We stelden immers voor om op afspraak te werken om wachtrijen te voorkomen. Elk klein kind zag dit aankomen”, klinkt het.

Best mogelijke regeling

De bevoegde schepen Marc de Cordt stond afgelopen voormiddag zelf in de rij om de situatie te bekijken. Nadien nam hij contact op met de operationeel verantwoordelijke van IGEAN. “In samenspraak met de gemeenten die tot de intercommunale behoren, maakt IGEAN de operationele beslissingen. IGEAN zal begin volgende week het verloop van de eerste twee weken evalueren”, licht hij toe.

Volgens de milieuschepen is in deze crisisperiode geen ‘goede’ regeling mogelijk, alleen een ‘best mogelijke’ regeling. “Elke regeling heeft zijn voor- en nadelen. Wanneer er gewerkt wordt op afspraak, kan het zijn dat je enkele weken moet wachten vooraleer je bij het recyclagepark terecht kan. Als er gewerkt word op basis van nummerplaat of straat, moet het maar eens zijn dat je net die dag moet werken.”

Dikke pluim

Hij ziet liever niet dat IGEAN halsoverkop zou overschakelen naar een ander systeem. “Dat zal de Zoerselaars alleen nog maar meer in de war brengen. Wie niet op de hoogte is van een eventuele andere regeling, zal dan teruggestuurd worden. Ik kan me de reacties al inbeelden.”

Voor de parkwachters zelf is het een drukke periode. “Ik zou dan ook een dikke pluim willen geven aan de parkwachters, die in deze situatie hun werk moeten doen. Vrijdagochtend heb ik met alle parkwachters van ons recyclagepark gesproken. De reacties van onze inwoners zijn niet altijd even aangenaam. Daarom zou ik alle Zoerselaars willen oproepen om respect te hebben voor hun inzet én om zich aan de regels te houden.”